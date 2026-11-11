La huelga general en España causa bloqueos de carreteras y enfrentamientos policiales

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

La huelga general de 24 horas convocada en España comenzó este miércoles 11 de noviembre de 2026 con cortes de carreteras en los accesos a las principales ciudades y enfrentamientos entre trabajadores y fuerzas de seguridad. La movilización empezó a la medianoche y afectó, con distinta intensidad, a los turnos nocturnos de varias industrias.

Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), que convocaron la protesta, denunciaron intervenciones policiales contra grupos de trabajadores concentrados frente a distintos centros laborales. La jornada también registró bloqueos en vías de acceso a Madrid y Barcelona, además de incidentes en instalaciones de transporte y mercados mayoristas.

Los cortes de carreteras y los incidentes marcan el inicio de la huelga

Uno de los principales focos de la movilización estuvo en Mercamadrid, el mayor mercado mayorista de España. Allí se concentraron cerca de 1 000 trabajadores que respaldaron la huelga con consignas relacionadas con la crisis de los elevados precios de los alquileres y la necesidad de conseguir salarios dignos frente al encarecimiento del costo de vida.

CCOO denunció que las fuerzas de seguridad utilizaron gas pimienta contra varias personas que explicaban los motivos de la protesta. Según el sindicato, los servicios sanitarios atendieron a 13 personas y los agentes detuvieron a una.

En Madrid también se registraron incidentes en instalaciones de la Empresa Municipal de Transportes. El autodenominado Sindicato de Inquilinas informó que al menos ocho manifestantes resultaron heridos durante una intervención policial en ese lugar. Esta organización impulsó la huelga general con el propósito de defender el derecho a una vivienda digna y asequible.

Los enfrentamientos entre trabajadores y agentes de seguridad también ocurrieron en otros puntos de España, según los sindicatos.

La movilización afectó además la circulación vehicular durante las primeras horas de la mañana. Grupos sindicales bloquearon el paso en dos autovías de entrada a Madrid, justo durante la hora punta de desplazamiento hacia los lugares de trabajo. Los cierres provocaron varios kilómetros de retenciones.

En Cataluña, región ubicada en el noreste de España, los trabajadores bloquearon más de 30 carreteras. Los cortes afectaron principalmente a Barcelona y sus alrededores.

Los sindicatos reportan un alto respaldo y crece la polémica política

CCOO y UGT destacaron el alcance de la convocatoria durante las primeras horas de la jornada. En un primer comunicado conjunto, los dos sindicatos calificaron como amplio el seguimiento de la huelga en distintos sectores productivos.

De acuerdo con sus datos, el 90 % de los trabajadores portuarios se sumó a la movilización. En algunas fábricas de marcas automovilísticas, los sindicatos reportaron un respaldo total.

La industria cárnica registró un seguimiento del 85 %, mientras que en la recogida de basura llegó al 82 %. En el sector energético, el respaldo alcanzó el 75 %. Por su parte, el sector sociosanitario registró un 38 % de participación. En esta área, los sindicatos señalaron que se mantienen los servicios mínimos.

La convocatoria también abrió un debate político por la fecha escogida. La huelga se realiza a menos de tres semanas de las elecciones generales, una cercanía que generó críticas de los empresarios y de los partidos conservadores y de extrema derecha. Estos sectores consideran que la movilización tiene motivaciones políticas.

Frente a los cuestionamientos, el Gobierno español, integrado por una coalición de izquierdas, pidió respeto para los trabajadores que participan en la protesta. Varios ministros, además, expresaron abiertamente su respaldo a la huelga.

La jornada de 24 horas busca poner en el centro del debate las dificultades relacionadas con el acceso a una vivienda asequible y los salarios frente al aumento del costo de vida. Mientras avanzan las movilizaciones, los sindicatos mantienen su valoración positiva sobre el nivel de participación registrado durante las primeras horas.

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