Siga estos pasos para acceder a un contrato de trabajo temporal en España

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y el Ministerio del Trabajo impulsan una nueva convocatoria para acceder a plazas de trabajo temporal en España, dirigida a agricultores ecuatorianos interesados en laborar en la cosecha de frutos rojos en la provincia de Huelva. A través del mecanismo oficial de migración circular, empresarios de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) seleccionarán a 200 personas que viajarán por primera vez al país europeo, sumándose a un contingente de 202 trabajadores que repiten la experiencia de la temporada anterior para alcanzar un total de 402 contratados en origen.
Para participar en el proceso de selección y viajar de forma legal y segura, los aspirantes deben cumplir con las siguientes condiciones técnicas y normativas:
La postulación se realiza exclusivamente por canales estatales de forma gratuita y sin recurrir a tramitadores:
Los delegados empresariales españoles y representantes gubernamentales efectuarán las entrevistas de selección presencial entre el 9 y el 13 de noviembre en tres provincias de la Sierra ecuatoriana:
El proceso culminará el sábado 14 de noviembre con la firma de las actas de contratación correspondientes, tras lo cual los trabajadores seleccionados recibirán acompañamiento técnico de la Cancillería para obtener los visados y boletos de viaje.
El esquema de contratación temporal garantiza los derechos laborales conforme a la normativa internacional vigente, asegurando sueldos formales y condiciones adecuadas en los campos agrícolas de Huelva.
No obstante, las autoridades aclaran los alcances del mecanismo:
❓ ¿Qué se necesita para postular a un puesto de trabajo temporal en España?
Ser mayor de edad, tener experiencia agrícola, no registrar impedimentos de salida y comprometerse a retornar.
En el apartado de Requisitos para postular a un trabajo temporal en España, se detalla que el proceso incluye una verificación exhaustiva de antecedentes legales y policiales. Asimismo, el solicitante debe contar con sus documentos de viaje en regla para tramitar los permisos correspondientes.
❓ ¿Cómo se realiza el registro en la plataforma oficial de empleo?
Se ingresa a encuentraempleo.trabajo.gob.ec, se crea el perfil en «Buscadores de empleo» y se postula en «Ofertas Migración Circular».
La sección Guía paso a paso para el registro en la plataforma precisa que el trámite es totalmente gratuito y sin intermediarios. Adicionalmente, las personas que necesiten ayuda presencial pueden acercarse a las 24 oficinas del Servicio Público de Empleo en todo el país.
❓ ¿En qué ciudades de Ecuador se realizan las entrevistas presenciales?
Se efectúan del 9 al 13 de noviembre en Ambato, Riobamba e Ibarra.
De acuerdo con el Cronograma de selección presencial en provincias, la delegación de empresarios de Huelva entrevista a los aspirantes en Tungurahua, Chimborazo e Imbabura. Las actas oficiales de contratación se firmarán el sábado 14 de noviembre con la intervención de las autoridades de ambos países.
❓ ¿El contrato de empleo temporal permite radicarse o llevar a la familia a España?
No, el programa prohíbe la residencia permanente, los estudios y la reunificación familiar.
Bajo el subtítulo de Condiciones y límites del programa laboral, se especifica que el objetivo es cubrir plazas estacionales específicas en el campo. El trabajador asume la obligación de regresar a territorio ecuatoriano al concluir su contrato para mantener la posibilidad de ser convocado en futuras temporadas.
❓ ¿A qué canal oficial se puede escribir para solicitar información del programa?
Al correo electrónico institucional de la Cancillería: [email protected].
La información sobre las convocatorias de trabajo temporal en España recalca que la Cancillería y el Ministerio del Trabajo son los únicos entes oficiales facultados para coordinar estas plazas. Se aconseja no entregar dinero a tramitadores para evitar fraudes en ofertas laborales al extranjero.