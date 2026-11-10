Siga estos pasos para acceder a un contrato de trabajo temporal en España

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y el Ministerio del Trabajo impulsan una nueva convocatoria para acceder a plazas de trabajo temporal en España, dirigida a agricultores ecuatorianos interesados en laborar en la cosecha de frutos rojos en la provincia de Huelva. A través del mecanismo oficial de migración circular, empresarios de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) seleccionarán a 200 personas que viajarán por primera vez al país europeo, sumándose a un contingente de 202 trabajadores que repiten la experiencia de la temporada anterior para alcanzar un total de 402 contratados en origen.

Requisitos para postular a un trabajo temporal en España

Para participar en el proceso de selección y viajar de forma legal y segura, los aspirantes deben cumplir con las siguientes condiciones técnicas y normativas:

Ser de nacionalidad ecuatoriana y mayor de edad .

ecuatoriana y . Cumplir con el perfil laboral y los requisitos de experiencia en el campo solicitados por las empresas contratantes.

y los requisitos de en el campo solicitados por las empresas contratantes. Disponer de los documentos de identidad necesarios y en regla para viajar.

necesarios y en regla para viajar. No registrar antecedentes penales, impedimentos legales ni restricciones policiales para salir de Ecuador.

penales, impedimentos legales ni restricciones policiales para salir de Ecuador. Asumir el compromiso obligatorio de regresar al país una vez concluido el contrato de trabajo.

Guía paso a paso para el registro en la plataforma

La postulación se realiza exclusivamente por canales estatales de forma gratuita y sin recurrir a tramitadores:

Acceder al portal web gratuito del Ministerio del Trabajo denominado “Encuentra Empleo” a través de la dirección electrónica https://encuentraempleo.trabajo.gob.ec. Seleccionar la opción “Buscadores de empleo” para crear una cuenta nueva con los datos personales o iniciar sesión en un perfil existente. Ingresar a la sección específica “Ofertas Migración Circular“, donde se detallan las descripciones del puesto y los requerimientos solicitados. Enviar la postulación digital adjuntando los certificados y documentos solicitados por el sistema. Quienes requieran orientación presencial pueden acudir a cualquiera de los 24 puntos de atención del Servicio Público de Empleo habilitados en el territorio nacional.

Cronograma de selección presencial en provincias

Los delegados empresariales españoles y representantes gubernamentales efectuarán las entrevistas de selección presencial entre el 9 y el 13 de noviembre en tres provincias de la Sierra ecuatoriana:

Tungurahua: evaluaciones presenciales en Ambato los días 9 y 10 de noviembre.

evaluaciones presenciales en Ambato los días 9 y 10 de noviembre. Chimborazo: entrevistas en Riobamba el 11 de noviembre.

entrevistas en Riobamba el 11 de noviembre. Imbabura: selección en Ibarra los días 12 y 13 de noviembre.

El proceso culminará el sábado 14 de noviembre con la firma de las actas de contratación correspondientes, tras lo cual los trabajadores seleccionados recibirán acompañamiento técnico de la Cancillería para obtener los visados y boletos de viaje.

Condiciones y límites del programa laboral

El esquema de contratación temporal garantiza los derechos laborales conforme a la normativa internacional vigente, asegurando sueldos formales y condiciones adecuadas en los campos agrícolas de Huelva.

No obstante, las autoridades aclaran los alcances del mecanismo:

No constituye un trámite para obtener residencia definitiva o permanente en territorio español.

en territorio español. No habilita visados de estudios en el país de destino.

en el país de destino. No permite procesos de reagrupación o reunificación familiar en el extranjero.

en el extranjero. Finalizada la campaña de recolección, el jornalero debe retornar obligatoriamente a Ecuador, conservando la opción de postular en los siguientes periodos de trabajo temporal en España.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué se necesita para postular a un puesto de trabajo temporal en España?

Ser mayor de edad, tener experiencia agrícola, no registrar impedimentos de salida y comprometerse a retornar.

En el apartado de Requisitos para postular a un trabajo temporal en España, se detalla que el proceso incluye una verificación exhaustiva de antecedentes legales y policiales. Asimismo, el solicitante debe contar con sus documentos de viaje en regla para tramitar los permisos correspondientes.

❓ ¿Cómo se realiza el registro en la plataforma oficial de empleo?

Se ingresa a encuentraempleo.trabajo.gob.ec, se crea el perfil en «Buscadores de empleo» y se postula en «Ofertas Migración Circular».

La sección Guía paso a paso para el registro en la plataforma precisa que el trámite es totalmente gratuito y sin intermediarios. Adicionalmente, las personas que necesiten ayuda presencial pueden acercarse a las 24 oficinas del Servicio Público de Empleo en todo el país.

❓ ¿En qué ciudades de Ecuador se realizan las entrevistas presenciales?

Se efectúan del 9 al 13 de noviembre en Ambato, Riobamba e Ibarra.

De acuerdo con el Cronograma de selección presencial en provincias, la delegación de empresarios de Huelva entrevista a los aspirantes en Tungurahua, Chimborazo e Imbabura. Las actas oficiales de contratación se firmarán el sábado 14 de noviembre con la intervención de las autoridades de ambos países.

❓ ¿El contrato de empleo temporal permite radicarse o llevar a la familia a España?

No, el programa prohíbe la residencia permanente, los estudios y la reunificación familiar.

Bajo el subtítulo de Condiciones y límites del programa laboral, se especifica que el objetivo es cubrir plazas estacionales específicas en el campo. El trabajador asume la obligación de regresar a territorio ecuatoriano al concluir su contrato para mantener la posibilidad de ser convocado en futuras temporadas.

❓ ¿A qué canal oficial se puede escribir para solicitar información del programa?

Al correo electrónico institucional de la Cancillería: [email protected].

La información sobre las convocatorias de trabajo temporal en España recalca que la Cancillería y el Ministerio del Trabajo son los únicos entes oficiales facultados para coordinar estas plazas. Se aconseja no entregar dinero a tramitadores para evitar fraudes en ofertas laborales al extranjero.

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