Pedro Sánchez y Delcy Rodríguez retoman el diálogo sobre Venezuela

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantuvieron este martes, 22 de septiembre de 2026, una conversación en Nueva York, donde ambos participan en la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Según informó EFE, Rodríguez se acercó al lugar que ocupaba Sánchez para saludarlo y le pidió continuar conversando sobre la situación de Venezuela. El mandatario español respondió que estaba dispuesto a hacerlo y aseguró que España mantiene su compromiso con el futuro de la región.

El contacto se produjo antes de la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la Asamblea General.

La conversación supone el primer encuentro presencial entre Sánchez y Rodríguez. Ambos ya habían hablado por teléfono en dos ocasiones desde que Rodríguez asumió la presidencia en sustitución de Nicolás Maduro.

La primera llamada ocurrió el 9 de enero. En esa ocasión, Sánchez expresó el respaldo español a una transición pacífica, dialogada y democrática en Venezuela.

El segundo contacto se produjo el 25 de junio, después de los terremotos registrados en Venezuela. Sánchez ofreció ayuda y trasladó su solidaridad con las víctimas y sus familias.

EFE señaló que, por ahora, no está previsto un encuentro formal entre ambos durante su estancia en Nueva York.

España analiza la presencia de Rodríguez en Madrid

Rodríguez podría viajar a España en noviembre para participar en la Cumbre Iberoamericana, prevista en Madrid los días 4 y 5 de ese mes.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya había anunciado que España invitaría a la presidenta venezolana. Sin embargo, Rodríguez permanece bajo sanciones de la Unión Europea, impuestas cuando ocupaba la vicepresidencia durante el Gobierno de Maduro.

El Ejecutivo español ha pedido que sea retirada de esa lista. Para modificar las sanciones se necesita la unanimidad de los países de la Unión Europea.

EFE recordó que Rodríguez pudo viajar a Países Bajos en mayo mediante una autorización especial para intervenir ante la Corte Internacional de Justicia. Este precedente podría ser relevante ante una eventual visita a España.

Con información de EFE

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