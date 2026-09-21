Delcy Rodríguez llegó este lunes 21 de septiembre a Estados Unidos 

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aterrizó este lunes, 21 de septiembre de 2026, en Nueva York para representar a su país en la 81.ª Asamblea General de la ONU. Su intervención está prevista para el jueves 24 de septiembre, en el segundo bloque del debate general.

Rodríguez llegó al Aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey, donde fue recibida por funcionarios venezolanos y por el encargado de negocios de EE.UU. en Venezuela, John Barrett. En redes sociales, la mandataria destacó que Venezuela apuesta por “la paz, el diálogo y la construcción de caminos comunes”.

Según informes de prensa, su participación confirma que Caracas ha recuperado espacio en la dinámica diplomática multilateral tras los cambios políticos de este año.

Reunión histórica con Donald Trump

La Casa Blanca anunció el viernes que Trump y Rodríguez se reunirán el martes, 22 de septiembre de 2026,en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, en el primer encuentro entre ambos, señala EFE.

Este será también el primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de 11 años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá. EFEefe+3

El embajador de EE. UU. ante la ONU, Mike Waltz, precisó que será un “pull-aside”, es decir, una conversación informal durante una recepción para líderes. No se han divulgado detalles de la agenda específica, pero se espera que aborden cooperación y temas regionales.

Contexto político y expectativas

La visita ocurre meses después de que una operación militar estadounidense capturara a Nicolás Maduro en enero en Caracas, hecho que reconfiguró el mapa político venezolano. Sectores opositores critican el acercamiento entre Washington y el gobierno de Rodríguez, al que acusan de priorizar intereses energéticos sobre una transición democrática.

Aun así, el Ejecutivo venezolano subraya que Rodríguez “llevará la voz de la nación al escenario mundial” con una agenda basada en respeto y cooperación, según comunicados oficiales citados por EFE. La expectativa internacional está puesta en si este encuentro abre una nueva etapa en las relaciones entre EE. UU. y Venezuela.

Con información de EFE

Más información sobre Venezuela