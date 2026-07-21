Gobierno de Trump pide a la fiscalía dar inmunidad judicial a Delcy Rodríguez en EE.UU.

La Administración de Donald Trump pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos que garantice la inmunidad judicial de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la demanda civil abierta contra ella en Florida.

Detalles de la solicitud

EFE informó que el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, envió una carta el pasado 11 de julio al fiscal general adjunto de Estados Unidos, Brett Shumate.

En esta misiva, el Departamento de Estado recordó que desde el 5 de marzo reconoce oficialmente a Delcy Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela, tras asumir el poder interinamente después de la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

Implicaciones legales

El documento señala: “En consecuencia, el Departamento de Estado solicita que el Departamento de Justicia presente cuanto antes ante el tribunal distrital una sugerencia de inmunidad, informándole de lo anterior a la mayor brevedad”.

Actualmente, Rodríguez enfrenta una demanda civil ante un tribunal del Distrito Sur de Florida, en Miami, por presuntos secuestros, torturas y actos terroristas vinculados al chavismo, indica EFE.

Indemnización y exclusión del fallo

El 15 de julio, tras la carta enviada por el Departamento de Estado, un juez ordenó una indemnización de 314 millones de dólares en este caso. Sin embargo, Delcy Rodríguez fue excluida del fallo, que sí afecta a Maduro y a otros cargos chavistas.

Importancia política para Estados Unidos

El Gobierno de Trump enfatizó en la carta a la fiscalía que es crucial para Estados Unidos que el caso contra Rodríguez sea desestimado. Esto se debe a “las significativas implicaciones de política exterior que tendría una actuación de ese tipo”. La carta también revela que la Embajada de Venezuela en Estados Unidos ha solicitado al Departamento de Estado que certifique la inmunidad de Rodríguez en este caso.

Inmunidad como jefa de Estado

La Administración de Trump considera que “la presidenta Rodríguez, como jefa de Estado en funciones de un Estado extranjero, goza de inmunidad mientras permanezca en el cargo frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en este caso”.

Desde la captura de Maduro, el Gobierno de Trump ha estrechado relaciones con el Gobierno interino de Rodríguez. Por otro lado, la líder opositora María Corina Machado insiste en su intención de regresar a Venezuela para impulsar una transición democrática en el país, señala EFE.

Con información de EFE

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