Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de noviembre de 2026

El Partido Popular (PP) se mantiene como primera fuerza política en España, según las últimas encuestas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026. Los estudios le atribuyen entre el 30,3 % y el 31,9 % de intención de voto. Además, proyectan que una alianza con Vox conseguiría una mayoría absoluta en el Congreso.

Más noticias

PP y Vox superarían la mayoría absoluta en España

Los sondeos publicados hasta este lunes, 23 de noviembre de 2026, coinciden en que ambas formaciones de derecha podrían superar los 176 escaños necesarios para controlar el Parlamento. La encuesta de 40dB para El País otorga al PP 130 diputados y a Vox 57. Juntos alcanzarían 187 escaños.

Según EFE, el estudio también sitúa al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por Pedro Sánchez, con 124 diputados y el 30,9 % de los votos.

Por su parte, Vox consolida su tercera posición con una estimación de respaldo de entre el 17,3 % y el 19 %. En las elecciones de 2023 obtuvo el 12,3 %.

Las encuestas muestran diferencias entre PP y PSOE

El sondeo de Sigma 2 para El Mundo concede al PP entre 124 y 130 escaños. El PSOE obtendría entre 113 y 119, mientras que Vox alcanzaría entre 58 y 63 diputados.

En cambio, NC Report para La Razón proyecta una ventaja mayor para los populares, con entre 130 y 133 escaños. Los socialistas conseguirían entre 108 y 111, frente a los 64-66 diputados de Vox.

EFE también recoge la encuesta de Sociométrica para El Español, que atribuye al PP 134 escaños y al PSOE 114.

Le puede interesar: Pedro Sánchez anuncia que propondrá indultos a líderes independentistas

España entra en la recta final de la campaña electoral

La campaña entra en su última etapa antes de la votación del domingo. La legislación electoral española prohíbe publicar encuestas durante los cinco días previos a los comicios, del 24 al 28 de noviembre.

De acuerdo con EFE, las últimas proyecciones muestran que el PSOE ha reducido la distancia con el PP, aunque los populares mantienen el primer puesto.

Con información de EFE

Más información sobre España