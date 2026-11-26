Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de noviembre de 2026

España celebrará elecciones generales este domingo, 29 de noviembre de 2026, en una jornada en la que más de 38,7 millones de ciudadanos podrán acudir a las urnas para renovar las Cortes Generales. Los resultados determinarán la composición del Parlamento y abrirán el proceso para la elección del próximo presidente del Gobierno.

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Elecciones anticipadas en España

El rey Felipe VI firmó el Real Decreto 806/2026, del 5 de octubre, a propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El documento dispuso la disolución del Congreso de los Diputados y del Senado, cuyos integrantes resultaron electos el 23 de julio de 2023.

La convocatoria estableció una campaña electoral de 15 días, que comenzó el 13 de noviembre y concluirá a la medianoche del viernes 27. El sábado 28 tendrá lugar la jornada de reflexión.

Más de 38 millones de españoles podrán votar

El Instituto Nacional de Estadística (INE) contabilizó 38 728 356 electores habilitados para estos comicios. De ellos, 35 958 711 residen en España y 2 769 645 en el extranjero.

Además, 1 615 127 ciudadanos residentes en territorio español podrán participar por primera vez en unas elecciones generales, tras cumplir 18 años desde los comicios de 2023.

Los candidatos a la Presidencia del Gobierno de España

Entre los dirigentes políticos que concurren a las elecciones generales figuran:

Pedro Sánchez , Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

, Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Alberto Núñez Feijóo , Partido Popular (PP).

, Partido Popular (PP). Santiago Abascal , Vox.

, Vox. Ada Colau , Frente Amplio.

, Frente Amplio. Irene Montero, Podemos.

Las distintas organizaciones políticas buscan representación en el Congreso de los Diputados, cámara que tendrá a su cargo la investidura del próximo jefe del Ejecutivo.

España no elige directamente a su presidente

A diferencia de Ecuador, los ciudadanos españoles no eligen directamente al presidente del Gobierno. El electorado renovará los 350 escaños del Congreso de los Diputados y elegirá a 208 senadores.

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Tras los comicios, el rey realizará consultas con los representantes de las fuerzas políticas y propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.

Para conseguir la investidura en primera votación, el aspirante necesitará al menos 176 votos de los diputados. Si no alcanza esa cifra, el Congreso realizará una segunda votación 48 horas después, en la que bastará una mayoría simple.

Horarios y próximas fechas electorales

Los centros de votación atenderán desde las 09:00 hasta las 20:00, en horario de España. El decreto de convocatoria establece el 23 de diciembre de 2026 como la fecha para la constitución del nuevo Congreso y del Senado.

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