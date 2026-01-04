Edmundo González exige la liberación de presos políticos en Venezuela

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Edmundo González afirmó este domingo 4 de enero de 2026 que los acontecimientos recientes representan un punto de inflexión en la historia de Venezuela, aunque insistió en que aún no resultan suficientes para lograr una normalización plena del país. En un pronunciamiento dirigido a los venezolanos, sostuvo que persisten tareas fundamentales para avanzar hacia una transición democrática.

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Edmundo González hablo sobre la liberación de presos políticos como condición central

González señaló que la normalización real de Venezuela solo será posible con la liberación de todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas. Indicó que estas personas permanecen encarceladas por pensar distinto, exigir derechos o cumplir con su deber constitucional, tanto en el ámbito civil como militar.

Afirmó que ninguna transición democrática puede desarrollarse mientras exista al menos un venezolano detenido de manera injusta. En ese marco, subrayó que la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos constituye una tarea ineludible dentro del proceso político que enfrenta el país.

Voluntad popular y proceso de transición

El excandidato sostuvo que la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio debe ser respetada sin ambigüedades. Indicó que distintos actores políticos y sociales ya se han pronunciado en ese sentido y que ese respeto resulta indispensable para iniciar un proceso serio y responsable de transición democrática.

González afirmó que su legitimidad proviene del mandato popular y del respaldo de un millón de venezolanos que, según dijo, aspiran a un país con paz, instituciones y futuro. Señaló que ese apoyo es mayoritario, sostenido y que no será traicionado.

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Llamado institucional y unidad nacional

Durante su declaración, González indicó que quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y enfrenta a la justicia, aunque precisó que ese hecho no reemplaza las tareas pendientes. Señaló que se abre un nuevo escenario político que exige responsabilidad y sentido de Estado.

Finalmente, hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado para cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024. Recordó que su lealtad corresponde a la Constitución, al pueblo y a la República, y afirmó que el país debe construirse sobre la base de derechos, instituciones, esperanza y unidad nacional.

Información extra: Edmundo González