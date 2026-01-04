ONU alerta sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela tras captura de Maduro

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

La Organización de las Naciones Unidas advirtió que en Venezuela persisten crímenes de lesa humanidad y recalcó que la captura de Nicolás Maduro tras el ataque de Estados Unidos no elimina la obligación de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos atribuidas a su Gobierno.

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ONU advierte crímenes de lesa humanidad en Venezuela tras captura de Maduro

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela expresó su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en el país y subrayó la necesidad de garantizar rendición de cuentas por las violaciones documentadas, incluso en el nuevo contexto político y militar.

La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, sostuvo que, pese a que Estados Unidos justificó la aprehensión de Maduro con cargos de “narcoterrorismo”, el foco debe mantenerse en las graves violaciones de derechos humanos y en los crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población venezolana.

Ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, según la ONU

La Misión detalló que sus investigaciones incluyen ejecuciones extrajudiciales y otras privaciones arbitrarias de la vida; detenciones arbitrarias; desapariciones forzadas, en su mayoría de corta duración; tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; además de violencia sexual y de género.

Según el organismo, estas conductas responden a patrones ampliamente documentados que afectan a la población venezolana y exigen respuestas conforme al derecho internacional.

Tras la captura de Nicolás Maduro, la Misión de Determinación de los Hechos sobre #Venezuela subraya la necesidad de garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por su gobierno. @UN_HRC pic.twitter.com/ibhh6xBCu8 — Noticias ONU (@NoticiasONU) January 3, 2026

Ataque de Estados Unidos no justifica violaciones al derecho internacional

El experto Alex Neve afirmó que el prolongado historial de violaciones de derechos humanos del Gobierno de Maduro no justifica una intervención militar de Estados Unidos que vulnere el derecho internacional.

Agregó que la ilegalidad del ataque estadounidense no reduce la responsabilidad de los funcionarios venezolanos, incluido Maduro, por años de represión y violencia que constituyen crímenes de lesa humanidad.

Neve enfatizó que el pueblo venezolano necesita soluciones que cumplan plenamente con el derecho internacional.

Responsabilidad penal alcanza a otros altos mandos

María Eloísa Quintero, integrante de la Misión, señaló que la responsabilidad por estas violaciones no se limita a Nicolás Maduro.

Indicó que otras personas que ejercieron mando o autoridad sobre las fuerzas de seguridad, o que contribuyeron de otro modo a la comisión de estos crímenes, también deben rendir cuentas.

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Riesgo de nuevas violaciones de derechos humanos en Venezuela

La Misión expresó su profunda preocupación por el riesgo de que se produzcan nuevas y graves violaciones de derechos humanos en los próximos días y semanas, en un contexto de elevada volatilidad.

Este escenario incluye la afirmación del Gobierno de Estados Unidos sobre su intención de “administrar” el país en el futuro previsible y la decisión de las autoridades venezolanas de declarar un estado de emergencia.

ONU sigue la situación y recuerda el mandato de la Misión

El organismo informó que sigue de cerca la rápida evolución de la situación en Venezuela y su impacto en los derechos, la seguridad y la protección de la población.

Además, exhortó a las autoridades venezolanas y estadounidenses, así como a la comunidad internacional, a garantizar el pleno respeto del derecho internacional.

La Misión recordó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la estableció en septiembre de 2019 para evaluar supuestas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014.

Mediante una resolución posterior, el Consejo prorrogó su mandato por dos años más, hasta septiembre de 2026, con el fin de mantener la vigilancia internacional sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.