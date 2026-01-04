El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, se presentarán este lunes 5 de enero de 2026 ante un tribunal federal en Nueva York, en su primera audiencia judicial en Estados Unidos luego de su captura y traslado al país, confirmaron fuentes judiciales a EFE.

Audiencia inicial de Nicolás Maduro ante juez federal en Manhattan

De acuerdo con un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambos serán llevados ante el juez Alvin K. Hellerstein a las 12:00 hora local.

La comparecencia forma parte del procedimiento inicial, en el que normalmente se realiza la lectura formal de cargos, la verificación de identidad y la definición de aspectos preliminares del proceso judicial.

Detención y traslado a Estados Unidos

Maduro y Flores permanecen desde la noche del sábado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad. La audiencia se llevará a cabo tras el anuncio del Gobierno estadounidense sobre la captura del mandatario venezolano en Caracas, en una operación que incluyó ataques aéreos contra objetivos en Venezuela.

Según la información disponible, Maduro llegó a Nueva York la noche del sábado a bordo de un avión militar, se trasladó inicialmente a un edificio federal de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y luego ingresó al centro de detención en Brooklyn.

Cargos federales y postura del Gobierno estadounidense

En Estados Unidos, Maduro enfrenta cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos artefactos en apoyo de actividades criminales, además de presunta colaboración con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

Las acusaciones fueron presentadas en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y confirmadas el sábado.

Cilia Flores, por su parte, enfrenta cargos relacionados con presuntas labores de apoyo logístico y financiero a la misma estructura investigada, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses.

Medios como The New York Times y CBS informaron que es probable que ambos permanezcan en detención preventiva sin derecho a fianza mientras avanza el proceso.

En un comunicado conjunto, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, junto al Departamento de Justicia, el FBI y la Administración para el Control de Drogas, señaló que la operación requirió meses de planificación y que se realizó conforme a la ley estadounidense, en el marco de una investigación criminal en curso vinculada al narcotráfico y delitos relacionados.

Con información de EFE

