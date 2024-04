Ecuatorianos y mexicanos pueden realizar sus trámites en los dos países, pese a que ya no existen las embajadas. Los consulados cumplen ahora un papel importante.

El gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rompió relaciones diplomáticas con Ecuador, después de que policías ecuatorianos ingresaran a la embajada mexicana en Quito.

Consulados mexicanos en Ecuador

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador emitió un informe en el que especifica que en el caso de los consulados mexicanos en Ecuador, los trámites consulares serán atendidos desde Colombia, Perú o Chile. Recomiendan a los ciudadanos que tienen sus trámites consulares en curso, tales como solicitudes de visa o apostillas, tomar contacto con las oficinas consulares mexicanas en esos países.

Bruno Hernández, un mexicano que vive 14 años en Ecuador, comenta que ya tiene la ciudadanía ecuatoriana y visa indefinidas. Al estar registrado en la Embajada Mexicana en Ecuador, recibió un link para que se registraran nuevamente, como ciudadanos mexicanos en el caso de que necesiten realizar trámites como de visa, por ejemplo.

Ecuatorianos en México

Anabela Meza, presidenta de la Asociación de Ecuatorianos Residentes, comenta que la ruptura de relaciones político-diplomáticas anunciada por México, el pasado 6 de abril de 2024, no implica un cierre de los servicios consulares de Ecuador en ese país.

Consulados ecuatorianos en México

La Cancillería de Ecuador emitió un comunicado en el que explica que los consulados ecuatorianos en Ciudad de México y Monterrey continuarán funcionando con normalidad para atender a la comunidad ecuatoriana, residente en México y en tránsito por ese país.

La Cancillería de Ecuador, además, comunicó que los acuerdos suscritos entre Ecuador y México continúan vigentes y en plena aplicación, por lo que la actual situación no afectará los derechos de los ciudadanos de ambos países. No se afecta de ninguna manera al reconocimiento y registro de estudios realizados en México y viceversa; así como tampoco afecta la estadía o residencia de los ciudadanos de ambos países en el territorio del otro.

¿Qué sucede con el sector turístico?

Es necesario dividir en tres sectores el área turística. Santiago Yumbla, gerente general de Holidays Travel se refiere al primero, que es el sector corporativo. Aquellos ecuatorianos que posean visa mexicana o americana y no tienen ningún problema al viajar.

El siguiente es el sector familias, que tienen restricciones, pero más por una cuestión política y de seguridad jurídica. Por ejemplo, los padres de familia que quieren visitar a sus hijos que estudian en México.

Por último, se encuentra el sector turístico. Los ecuatorianos que tienen programados viajes para julio y agosto de 2024 no tienen ningún problema, no se postergan y continúan con normalidad. Mientras que quienes deseen viajar a lugares turísticos como Cancún, aún no están claros los protocolos para las agencias de viajes, comenta Yumbla.