Dos sismos, de 5 y 5,6, sacuden Guatemala sin reporte de víctimas

Este viernes, dos sismos en Guatemala, de magnitudes 5 y 5,6, sacudieron gran parte del país.

A pesar de la intensidad de los temblores, no se reportaron víctimas ni daños materiales significativos en un primer momento.

Sin embargo, la situación generó alarma entre los ciudadanos, quienes evacuaron varios edificios, incluyendo la Casa Presidencial.

Detalles de los temblores

El temblor más fuerte, con una magnitud de 5,6, ocurrió a las 8:48 hora local (14:48 GMT) y tuvo su epicentro en el departamento de Quetzaltenango, ubicado en el noroeste del país.

Esta información fue proporcionada por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

En ese mismo momento, un terremoto de 7,4 se registró en el sur de México, cerca de la frontera con Guatemala. Este evento llevó al Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina mexicana (CAT-Semar) a activar una alerta de tsunami para las costas de ambos países.

Evacuaciones y recomendaciones

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, evacuó la Casa Presidencial junto a su equipo tras el fuerte sismo.

En un mensaje a la ciudadanía, pidió tranquilidad y recomendó desalojar los edificios de manera ordenada para evitar riesgos ante posibles réplicas.

El otro sismo, con una magnitud de 5, ocurrió antes, a las 7:20 hora local (13:20 GMT), con epicentro en el océano Pacífico.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y los cuerpos de bomberos informaron que mantienen un monitoreo a nivel nacional para evaluar posibles daños en infraestructuras vulnerables del interior del país.

Impacto en la población

Los temblores se sintieron con fuerza en varias regiones del país centroamericano. Además de la sede del Ejecutivo, diversas empresas privadas e instituciones públicas evacuaron sus instalaciones hacia puntos de reunión asignados como medida preventiva.

A pesar de la preocupación inicial, la Conred no emitió una alerta de tsunami tras los temblores en Guatemala. Las autoridades continúan evaluando la situación y piden a la población mantenerse informada sobre cualquier eventualidad.

Con información de EFE

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