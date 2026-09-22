Donald Trump y Delcy Rodríguez se reunieron por primera vez en Nueva York a puerta cerrada

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantuvieron este martes 22 de septiembre de 2026 su primer encuentro presencial en Nueva York a puerta cerrada, en el marco de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). La reunión fue confirmada por la Casa Blanca.

La reunión a puerta cerrada entre Donald Trump y Delcy Rodríguez en Nueva York

La cita se realizó en el Lotte New York Palace, durante una recepción ofrecida por Trump a líderes extranjeros. Según la información difundida por la Casa Blanca, se trató de un encuentro informal y a puerta cerrada, sin acceso de la prensa.

¿Quiénes participaron en la reunión?

Además de Trump y Rodríguez, participaron por parte de Estados Unidos el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles; y el subjefe de gabinete, Stephen Miller.

La reunión se produjo durante la presencia de ambos dirigentes en Nueva York por las actividades relacionadas con la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

Un encuentro después de años de distancia entre Washington y Caracas

El encuentro entre Trump y Rodríguez ocurre después del cambio de escenario político en Venezuela tras la captura y salida del poder de Nicolás Maduro en enero de 2026. Rodríguez, quien era vicepresidenta, asumió posteriormente la Presidencia encargada de Venezuela.

La cita también constituye el primer encuentro presencial entre un mandatario estadounidense y un gobernante venezolano desde la reunión que mantuvieron Barack Obama y Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas de 2015, en Panamá.

En marzo de 2026, Estados Unidos y Venezuela restablecieron sus relaciones diplomáticas, según reportes publicados sobre el proceso de acercamiento entre ambos gobiernos.

El petróleo, uno de los temas del acercamiento

El encuentro ocurre después de que Washington y Caracas avanzaran en acuerdos relacionados con el sector petrolero venezolano.

La delegación venezolana que viajó a Nueva York ha mantenido conversaciones sobre energía, deuda e inversiones. Reuters reportó que entre los acuerdos discutidos se encuentran iniciativas para facilitar inversiones en el sector petrolero y otros activos venezolanos.

La reunión entre Trump y Rodríguez se produce, además, en un contexto de negociaciones sobre el acceso y manejo de los recursos petroleros de Venezuela. Un acuerdo anunciado previamente contempla una participación estadounidense en las reservas petroleras venezolanas.

El acercamiento ha generado cuestionamientos de sectores que sostienen que los intereses petroleros tienen un peso central en la política de Washington hacia Venezuela. Esas críticas corresponden a interpretaciones de distintos actores y no constituyen, por sí mismas, una posición oficial de Estados Unidos.

La reunión fue a puerta cerrada

A diferencia de otros encuentros de Trump durante su agenda en Nueva York, la conversación con Rodríguez se desarrolló sin acceso de los medios de comunicación.

La Casa Blanca había programado la reunión para las 19:40 del martes 22 de septiembre, en el Lotte New York Palace, como un encuentro informal al margen de las actividades de la Asamblea General de la ONU.

El encuentro marca un nuevo contacto de alto nivel entre Washington y Caracas después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y de los acuerdos alcanzados entre ambos gobiernos durante 2026.

Con información de EFE.

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