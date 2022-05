Se disfrazó de hombre para criar a su hija de forma segura

Hay historias que dejan en claro que por el amor de madre se es capaz de hacer cualquier cosa, como lo es el caso de S. Petchiammal, una mujer proveniente de una pequeña aldea en India que decidió vestirse como hombre durante 36 años para evadir los estigmas machistas y poder sacar adelante a su hija.

La mujer de 57 años habló con el medio local The New Indian Express y manifestó que su esposo murió cuando ella era muy joven, por lo que debía criar sola a Shanmugasundari, su hija que, en ese momento, estaba recién nacida.

“Perdí a mi esposo Siva solo 15 días después del matrimonio. Yo tenía sólo 20 años entonce, y pronto di a luz a Shanmugasundari. Decidí no volver a casarme”, señaló en la entrevista.

Petchiamma vivía en ese momento en Kattunayakanpatti, un pueblo pequeño ubicado a 30 kilómetros de la ciudad de Thoothukudi, India. En esta región, las oportunidades para las mujeres eran escasas, pero debía encontrar un empleo a como diera lugar.

Cuando comenzó a trabajar, se dio cuenta que el panorama era muy complicado para ella, pues estaba en medio de una sociedad patriarcal en la que no podía laborar tranquilamente sin ser acosada sexualmente o recibir burlas por su género.

From #Petchiammal to #Muthu from a woman with long hair to a man in a shirt &lungi! To avoid #sexualharassment #sexualtaunts

That was how difficult it was for her to raise a child alone in #India

Let’s change!Let’s make our country free of #GBV @TheSafecityApp @elsamariedsilva pic.twitter.com/i5AqFPIN52