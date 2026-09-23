Delcy Rodríguez asegura que habrá elecciones en Venezuela

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles 23 de septiembre de 2026, ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que en su país habrá elecciones, aunque no anticipó una fecha para los comicios. La mandataria también destacó el acercamiento de su Administración con el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Delcy Rodríguez, las elecciones en Venezuela y la cita con Donald Trump

Durante una intervención de cerca de 18 minutos, Rodríguez se refirió al diálogo político que mantiene un sector de la oposición con el chavismo con el objetivo de avanzar hacia la celebración de elecciones. Este proceso forma parte de una agenda que Estados Unidos impulsa en Venezuela.

La mandataria aseguró que los comicios se realizarán “en igualdad de condiciones para todos” y que existirán garantías para “todas las fuerzas políticas”.

“La democracia no se mide por la existencia de elecciones. La democracia se mide por la calidad de la competencia que precede esas elecciones. Una elección debe ser una solución, no un generador de conflictos irreconciliables“, afirmó.

Rodríguez también señaló que, después de los acontecimientos de enero, su Gobierno inició “un proceso de transformación democrática institucional” para “construir un país más libre para todos y más reconciliado consigo mismo”.

Sin referirse directamente al ataque militar de Estados Unidos del pasado 3 de enero, la presidenta encargada sostuvo que Venezuela atravesó este año “dos grandes y dolorosas pruebas en su vida como nación”. Una, dijo, estuvo relacionada con “el estrangulamiento de su vida política interna y la confrontación agudizada con los Estados Unidos”; y la otra, con “la fiereza de la naturaleza”, en referencia al doble terremoto que, según sus declaraciones, dejó más de 6.500 muertos.

Rodríguez destaca el acercamiento entre Venezuela y Estados Unidos

Un día después de su encuentro con Donald Trump en Nueva York, Rodríguez agradeció al mandatario estadounidense por retomar las relaciones diplomáticas y la cooperación con Venezuela. Ambos mantuvieron una reunión en el marco de la Semana de Alto Nivel de la ONU y que abordaron asuntos de cooperación estratégica.

Rodríguez aseguró ante la Asamblea General que Caracas y Washington trabajan “seriamente para dirimir, a través del diálogo, las diferencias existentes”.

Según la mandataria, la agenda bilateral incluye el “relacionamiento energético, la promoción de seguridad, la lucha común contra el crimen transnacional y la cooperación económica”.

También se refirió al acuerdo petrolero anunciado el pasado 28 de agosto. Rodríguez afirmó que este es el “más grande jamás suscrito” y sostuvo que contribuirá “al equilibrio energético del hemisferio y de la economía internacional”.

“Venezuela aspira con Estados Unidos, con sus vecinos, con todos los países de nuestro continente y de la comunidad internacional reconstruir y sostener relaciones de cooperación, respeto e igualdad”, expresó.

La presidenta encargada pidió además el acompañamiento de la comunidad internacional para respaldar “de buena voluntad” los cambios que, según dijo, necesita Venezuela.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó este miércoles que durante el encuentro con Trump se habló, entre otros asuntos, de la posible celebración de elecciones en Venezuela.

Delcy Rodríguez defiende la reclamación sobre el Esequibo

Rodríguez también abordó la disputa territorial entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo. Ante la Asamblea General, defendió los “históricos derechos” de Venezuela sobre ese territorio y pidió al Gobierno de Georgetown retomar las negociaciones.

“No puedo dejar de mencionar en este espacio sede de la legalidad internacional nuestra reafirmación de los históricos derechos de Venezuela sobre la Guyana Esequiba y el llamado a la República Cooperativa de Guyana a resolver y volver a las negociaciones tal como lo ordena el acuerdo de Ginebra”, declaró.

La presidenta encargada sostuvo que los acuerdos que perduran son aquellos que surgen de negociaciones bilaterales y defendió ese mecanismo por encima de la intervención de organismos externos.

Venezuela ya había planteado en mayo que la controversia con Guyana por el Esequibo debía resolverse mediante una negociación directa, mientras se desarrollaban audiencias relacionadas con el caso ante la Corte Internacional de Justicia.

Rodríguez llegó a Nueva York para la Asamblea General de la ONU

La presidenta encargada llegó a Nueva York la madrugada del lunes para participar en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Durante su estadía mantuvo reuniones con autoridades internacionales, entre ellas el secretario general de la ONU, António Guterres, y representantes del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Antes de su intervención, el chavismo respaldó a Rodríguez con una marcha convocada en Caracas y concentraciones en otras zonas del país.

En el Parlamento venezolano, el presidente de esa institución y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, la defendió como la “verdadera protagonista” de Venezuela ante la ONU.

El martes, en cambio, decenas de opositores se manifestaron frente a la sede de Naciones Unidas en Caracas para rechazar la intervención de Rodríguez.

La Asamblea General de la ONU celebra su debate general del 22 al 28 de septiembre de 2026, dentro de la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones.

Con información de EFE.

Te recomendamos