Marco Rubio asegura que Delcy Rodríguez y Donald Trump hablaron sobre elecciones

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que el presidente Donald Trump y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantuvieron una reunión breve pero sustantiva. Según Rubio, entre los temas tratados figuró la posibilidad de celebrar elecciones en Venezuela.

Elecciones y reconstrucción económica en Venezuela

Rubio explicó que, además de los comicios, hablaron de cómo reconstruir la economía venezolana y avanzar en la transición política. “No solo queremos que haya elecciones libres y justas, sino que exista una república duradera”, declaró el funcionario, citado por EFE. A su juicio, una república estable se vería amenazada si quien resulte elegido hereda “una catástrofe económica y social absoluta”.

El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que, tras años de “destrucción” y un reciente terremoto, Venezuela enfrenta múltiples problemas que deben resolverse antes de convocar elecciones. “La reestructuración de la deuda es fundamental”, insistió Rubio, según reportó EFE.

Diálogo institucional y partidos políticos

Aun así, Rubio afirmó que dirigentes de la Asamblea Nacional de 2015 ya participan en conversaciones con las autoridades interinas. El objetivo es trabajar en la reconstrucción de instituciones antes de celebrar elecciones libres y justas, indicó la agencia EFE.

En este sentido, señaló que es necesario reconstruir los partidos políticos, ya que muchos dirigentes siguen en el extranjero. “No se trata solo de María Corina, una mujer muy valiente; hay otras personas también fuera del país”, comentó.

Migración y confianza para el retorno

Además, Rubio aseguró que hay 8 millones de venezolanos en el extranjero deseando volver, pero necesitan “confianza” de que podrán vivir, invertir y desarrollar sus vidas en Venezuela. Trump y Rodríguez mantuvieron este encuentro durante una recepción con mandatarios extranjeros, en el marco de la Semana de Alto Nivel de la ONU. La líder calificó la reunión de “histórica”; fue privada, pero ambos Gobiernos divulgaron imágenes, según informó EFE.

Con información de EFE

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