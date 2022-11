9 datos de Pokémon y el triunfo de Ash Ketchum

Ash Ketchum cumplió su promesa de ser el mejor entrenador Pokémon del mundo. Foto: Internet

Tuvieron que pasar 25 años para que Ash Ketchum, el entrenador de pueblo Paleta, cumpliera su promesa de ser el mejor entrenador Pokémon del mundo.

"Llegaré a ser el mejor, el mejor que habrá jamás", decía Ash en la primera temporada de la serie, estrenada en 199. El viernes 11 de noviembre de 2022 logró coronarse como el mejor entrenador Pokémon del mundo.

Aquí respondemos algunas preguntas para los fans que no están muy actualizados y para todos aquellos que recuerdan con cariño este anime que veían cuando eran niños.

¿Cuándo salió Pokémon por primera vez?

La franquicia Pokémon nació como una serie de videojuegos para Nintendo. Satoshi Tajiri lanzó el primero de ellos 'Pocket Monsters Aka and Midori' el 27 de febrero de 1996. El impacto de los videojuegos fue tal, que la franquicia se expandió a una serie de anime, un juego de cartas y un manga.La serie animada se proyectó por primera vez el 1 de abril de 1997 por la señal japonesa TV Tokyo. Hasta este 12 de noviembre de 2022 se han presentado alrededor de 1050 capítulos, y cuenta con más de 23 películas.

¿Cómo se llama la serie en la que se coronó Ash y dónde verla?

La serie 'Viajes Definitivos Pokémon' emitió el capítulo 132 en el que Ash gana la copa mundial, el 11 de noviembre en Japón. Muchos fanáticos de la serie siguieron transmisiones en vivo para ver este importante suceso.

En Ecuador se transmitió a las 04:00 por distintas plataformas y redes sociales con el audio en japonés y sin subtítulos. Los fanáticos deberán esperar unos meses para verlo con audio latino.

¿Qué es la serie Mundial de Coronación?

La Serie Mundial de Coronación es el campeonato de la Liga Pokémon más importante del mundo y tiene como objetivo coronar al mejor entrenador Pokémon. Esta competencia fue presentada por primera vez en el episodio Resplandor de titanes donde se enfrentan Lance y Lionel en la final del torneo.

¿Cómo se gana la copa?

Según wikidex.net, con cada victoria que logran en un combate Pokémon, los entrenadores van ascendiendo en un ranking hasta llegar a la fase final de la Serie Mundial de Coronación, que se llama Torneo de los Ocho Maestros y es donde se enfrentan los ocho mejores entrenadores de todas las regiones conocidas.

¿Cómo llegó Ash a la final del campeonato?

Tras su paso por las diferentes ligas sin alcanzar mayor éxito, Ash consiguió la victoria en la Liga de la región de Alola, y luego consiguió más triunfos en enfrentamientos lo que le permitió ingresar al Torneo de los Ocho Maestros de la Serie Mundial de Coronación.En cuartos de final, venció a Steven, campeón de la Liga de Hoenn. Después, derrotó en semifinales a la campeona del Alto Mando de Sinnoh, Cynthia.

¿Contra quién peleó Ash en la final?

La final fue contra León (campeón de la región de Galar) y su Charizard. La batalla fue tan intensa, que Pikachu se negó a entrar a su pokebola a pesar de que se encontraba muy herido. La escena culmina con Pikachu en la enfermería, donde Ash le comenta que lograron llevarse la copa por su esfuerzo.

¿Quiénes aparecen en este capítulo?

Durante la pelea Pikachu se desmaya y ahí tiene un flasback en el que aparecen todos los pokémon que había atrapado Ash en las distintas temporadas de la serie, todos esos personajes que fueron amigos de Pikachu le dieron ánimos para volver a levantarse. Además, aparecen todos los compañeros de aventuras que Ash ha tenido durante estos 25 años y 25 temporadas.

¿Por qué Pikachu nunca evolucionó?

En la serie, así como en los videojuegos se explica que los Pikachu necesitan una piedratrueno para evolucionar a Raichu. En un episodio Ash intenta darle una a Pikachu, pero el pequeño se niega a evolucionar. En otros capítulos Pikachu ha estado a punto de evolucionar por accidente, pero siempre se ha "salvado" de no hacerlo, pues él eligió quedarse en esa forma para siempre.

¿Este es el final de la serie?

Este no es el capítulo final de la serie 'Pokémon', sin embargo, existen rumores de que Ash dejará de ser el protagonista de la misma después de haber conseguido ser el mejor maestro pokémon del mundo.

Según información de fanáticos, no confirmada por la franquicia, los tres siguientes capítulos se titulan: Project Mew, The Future I Gasp y Pokémon! I'm glad to Have to Met You.

