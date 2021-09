Colombia denuncia incursión de aeronave venezolana no tripulada en su espacio

Agencia EFE

El Gobierno de Colombia denunció hoy que una aeronave venezolana no tripulada hizo el sábado, 25 de septiembre del 2020, una incursión no autorizada en su territorio en el departamento fronterizo de Arauca y rechazó “este nuevo hecho de violación de la soberanía nacional”.



“El 25 de septiembre de 2021 se presentó la incursión no autorizada de una aeronave venezolana no tripulada, Orlan 10 de fabricación rusa, que ingresó al sur del curso del río Arauca, que sirve como límite entre los dos países, en inmediaciones del municipio de Arauquita”, detalló la Cancillería colombiana en un comunicado.



Esta incursión sucede en la misma semana en la que el número dos de las Fuerzas Armadas de Venezuela, general Domingo Hernández Lárez, reiteró que disponen de datos que muestran que un dron militar de Colombia violó el espacio aéreo de la nación caribeña, hecho desmentido por el país andino.



Según el Gobierno colombiano, la aeronave venezolana tiene capacidades de inteligencia militar e “ingresó hasta 1,2 km dentro de territorio nacional colombiano”.



Es por ello que rechazó lo ocurrido y “las reiteradas provocaciones por parte de la dictadura de Nicolás Maduro“.

“Colombia seguirá fiel a su tradición de afecto, hermandad, solidaridad y respeto por Venezuela y por el pueblo venezolano y no caerá en provocaciones, pero seguirá informando a la comunidad internacional sobre estos hechos violatorios del derecho internacional”, expresó la Cancillería.



Venezuela alega que hay indicios de “estratagema del imperio norteamericano” y del Gobierno colombiano, “para construir alguno de sus harto conocidos falsos positivos o cualquier tipo de incidente que les permita continuar generando inestabilidad y, de manera particular, torpedear el proceso de diálogo que actualmente se desarrolla en México” con la oposición de ese país.



El presidente de Colombia, Iván Duque, ha reiterado que es escéptico con dicho diálogo y de hecho, en su discurso de esta semana en la Asamblea General de la ONU, aseguró que las conversaciones en México aunque “dan alguna esperanza, no nos permiten ser ingenuos”.



“El único desenlace efectivo de ese encuentro es la convocatoria cuanto antes de una elección presidencial, libre, transparente y con una minuciosa observación internacional”, expresó.



Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2 219 kilómetros, pero sus relaciones diplomáticas están rotas desde el 23 febrero de 2019 por orden de Maduro, tras un intento del líder opositor Juan Guaidó de atravesar la frontera desde la ciudad colombiana de Cúcuta al frente de una caravana de ayuda humanitaria