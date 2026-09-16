Colombia activa su primer operativo migratorio para extranjeros en situación irregular

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Las autoridades colombianas iniciaron en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, sus primeros operativos para identificar a extranjeros en situación irregular. Las acciones se producen tras la llegada a la Presidencia de Abelardo de la Espriella.

Los controles son coordinados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, la Policía Nacional y Migración Colombia. Los agentes recorren distintos puntos de la ciudad para solicitar documentos y verificar antecedentes.

Según EFE, los operativos buscan reforzar el control migratorio y detectar a personas que permanezcan en Colombia sin cumplir los requisitos legales.

Cúcuta refuerza los controles migratorios en la frontera

Los operativos se realizan en calles, parques y establecimientos comerciales. El despliegue más reciente tuvo lugar el martes, 15 de septiembre de 2026, en una zona céntrica de Cúcuta.

Las autoridades comprueban la documentación de los extranjeros y consultan sus antecedentes. Hasta ahora, 10 personas en situación irregular han sido expulsadas del país.

Entre los casos detectados figura una persona que tenía una solicitud activa en Venezuela por un presunto delito de homicidio. La verificación de sus antecedentes permitió tramitar su salida de Colombia.

Desde que De la Espriella anunció medidas contra la migración irregular, también aumentó la llegada de ciudadanos venezolanos a los puntos de atención de Migración Colombia. Allí buscan información sobre las alternativas para permanecer legalmente en el país.

Colombia busca identificar a migrantes en situación irregular

El secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, Edwin Cardona, aseguró que los operativos no están dirigidos contra los venezolanos en general.

“La instrucción de la administración municipal no es atacar a las personas venezolanas”, afirmó el funcionario. Según Cardona, el objetivo es actuar contra quienes cometen delitos o afectan la seguridad ciudadana.

EFE señaló que la Alcaldía mantiene garantías para los migrantes que ingresan regularmente a la ciudad para trabajar, comprar o realizar otras actividades.

Operativos migratorios se extienden por Cúcuta

La frontera entre Colombia y Venezuela registra un elevado movimiento de personas. Por ello, las autoridades mantienen controles para verificar el cumplimiento de las normas migratorias.

EFE indicó que los operativos forman parte de la estrategia anunciada por el nuevo Gobierno y que continuarán en diferentes sectores de Cúcuta.

Con información de EFE

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