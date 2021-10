Claves de los papeles de Pandora, una de las mayores filtraciones de documentos financieros

Agencia Europa Press y EFE

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó los papeles de Pandora, una serie de documentos que mostrarían cómo 35 destacados políticos y antiguos líderes mundiales como Vladimir Putin, el rey Abdalá de Jordania, o los presidentes Sebastián Piñera y Guillermo Lasso tienen activos en paraísos fiscales.

Luego de que se rebelaran los documentos el domingo, este lunes 4 de octubre del 2021, el Presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso; su homólogo chileno, Sebastián Piñera; exmandatarios, líderes mundiales y exfuncionarios gubernamentales se han pronunciado sobre la investigación para aclarar o negar su supuesta participación en las operaciones.

Estas son las claves de la reciente filtración:

¿Qué son los papeles de Pandora?

Los papeles de Pandora son filtraciones de documentos que siguen la estela de los Archivos FinCen, los Papeles del Paraíso, los Papeles de Panamá y LuxLeaks. Los documentos filtrados podrían impulsar casos por delitos de corrupción, blanqueo de capitales o evasión fiscal, aunque en su mayor parte son prueba de operaciones totalmente legales a las que recurren los ricos y poderosos para crear empresas para comprar propiedades.

Gran cantidad de información

El ICIJ señaló que los papeles de Pandora es la última es la mayor filtración de documentos. 14 fuentes, casi 12 millones de archivos y casi 3 terabytes de datos forman parte de la información que ha revisado la red internación de periodistas de investigación.

The #PandoraPapers is the most expansive leak of tax haven files in history and reveals the secret offshore holdings of more than 300 politicians and public officials from more than 90 countries and territories.



Here's a look at the Power Players 👉 https://t.co/i58Toe7OEi pic.twitter.com/45wsF9gwDK — ICIJ (@ICIJorg) October 4, 2021

Origen de los documentos

Los documentos son de 14 empresas de servicios financieros de paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur o Suiza.

“Nunca ha habido algo a esta escala. Muestra la realidad de las empresas en paraísos ficales utilizadas para esconder dinero y evitar pagar impuestos“, ha destacado un portavoz del ICIJ, Fergus Shiel.

The #PandoraPapers reveal the real owners of more than 29,000 offshore companies. The owners come from more than 200 countries and territories, with the largest contingents from Russia, the U.K., Argentina and China. https://t.co/5JF4u2V4eN pic.twitter.com/Zrq8RH8jEC — ICIJ (@ICIJorg) October 4, 2021

“Utilizan las cuentas y empresas en paraísos fiscales para comprar cientos de millones de dólares en propiedades en sus propios países, para enriquecer a sus familias a costa de sus ciudadanos”, ha añadido. La investigación “abre una caja de muchas cosas”, lo que da nombre a la filtración.

Periodistas participantes

En esta última filtración han participado más de 600 periodistas de 117 países y medios reconocidos de todo el mundo. The Washington Post, la BBC, The Guardian y El País han publicado en inicio la información, antes de que otros se hicieran eco en distintos países del mundo.

Líderes políticos y funcionarios señalados

La filtración reveló que 14 líderes mundiales en activo escondieron fortunas de miles de millones de dólares para no pagar impuestos. Otros 21 que ya han dejado el poder también escondieron propiedades e ingresos, así como más de 300 funcionarios públicos, como ministros, jueces, alcaldes y generales de más de 90 países de todo el mundo.

Entre los nombres citados está el presidente ruso, Vladimir Putin. Los Papeles de Pandora revelan propiedades en Mónaco mientras que el primer ministro checo, Andrej Babis, un multimillonario, no ha declarado una empresa que posee dos mansiones de USD 12 millones en el sur de Francia.

En el caso de Babis la revelación podría tener consecuencias políticas inmediatas, puesto que su partido, Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO, “Sí” en checo) es el favorito para las elecciones legislativas del 8 y 9 de octubre.

En las filtraciones destacan tres presidentes de Latinoamérica en activo: el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader, revelaron The Washington Post, El País, la BBC y The Guardian.

Según la BBC, Lasso, que fue empresario y banquero, dejó de usar una entidad panameña para hacer pagos mensuales a sus familiares y empezó a utilizar otra entidad en Dakota del Sur (EE.UU.), un estado que se ha convertido en una especie de paraíso fiscal al nivel de algunas jurisdicciones de Europa y el Caribe.

Mientras tanto, Piñera tuvo supuestamente negocios secretos en las Islas Vírgenes Británicas y Abinader posee junto a otros familiares una entidad ‘offshore‘ en Panamá, de acuerdo al Post.

En los archivos también figuran 11 exmandatarios de Latinoamérica, como el peruano Pedro Pablo Kuczynski; el hondureño Porfirio Lobo; los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana; el paraguayo Horacio Cartes y los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares.

También figura el rey Abdalá de Jordania, quien ha adquirido importantes propiedades en Reino Unido y Estados Unidos por un valor de más de 80 millones de euros (USD 92,97 millones al cambio de este lunes). Desde que llegó al trono en 1999 habría comprado 15 casas en Malibu (California, Estados Unidos) o Londres.

Jordan’s long-ruling monarch King Abdullah II has secretly owned 14 luxury homes in the U.K and U.S., which he purchased through front companies registered in notorious tax havens, the #PandoraPapers reveal https://t.co/UNNRN2F14g pic.twitter.com/dNObdMG3Ui — ICIJ (@ICIJorg) October 4, 2021

Los abogados del monarca aseguran que estas propiedades se adquirieron con fondos particulares y que también se destinan a proyectos para la ciudadanía. Así, han defendido la compra de propiedades a través de empresas pantalla por motivos de privacidad y seguridad.

El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y seis familiares que tienen en propiedad una red de empresas en paraísos fiscales o el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, cuyo entorno posee empresas por valor de millones de euros en paraísos fiscales, constan entre los nombres.

Asimismo el presidente chipriota, Nicos Anastasiades, tiene testaferros que tienen en propiedad empresas en paraísos fiscales, igual que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que cuenta con una fundación en Panamá que hace desembolsos mensuales a su familia.

Otro de los nombres que aparecen es el del presidente azerí, Ilham Aliyev, y su familia, acusados de expoliar las riquezas de su propio país. Según la investigación, el entorno de Aliyev ha comprado propiedades en Reino Unido por más de 400 millones de libras (unos 467 millones de euros; USD 542,71). Una de las propiedades del mandatario se vendió a la Casa Real británica con un beneficio de 31 millones de libras.