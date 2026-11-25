Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de noviembre de 2026

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos sufrió una intrusión informática que expuso información no clasificada de sus sistemas de análisis de inteligencia de fuentes abiertas. El incidente también fue detectado por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), según informó The New York Times.

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La brecha afectó una red utilizada para recopilar y analizar datos públicos. Entre ellos figuran publicaciones de redes sociales, imágenes satelitales y bases de datos comerciales. El diario citó a funcionarios estadounidenses y personas familiarizadas con el caso.

La intrusión afectó sistemas de análisis de inteligencia

Según informó EFE, al menos uno de los sistemas comprometidos pertenecía a la CIA. Otros medios estadounidenses señalaron que la intrusión ya había sido resuelta.

La ODNI aseguró que el incidente no provocó interrupciones en las capacidades críticas de inteligencia. Tampoco afectó los sistemas clasificados del Gobierno estadounidense.

La CIA, por su parte, no había emitido una declaración pública sobre el alcance del incidente hasta la publicación de la información.

Estados Unidos enfrenta preocupación por fallas informáticas

El episodio aumenta la preocupación por la seguridad de las redes gubernamentales. En las últimas semanas también se conocieron incidentes en el FBI y el Departamento de Agricultura.

Además, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) registró una interrupción de varios días en su red clasificada. Las autoridades atribuyeron ese problema a dificultades técnicas y no a un ciberataque.

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Fallas tecnológicas afectan otros sistemas federales

EFE recordó que el 13 de noviembre los vuelos en Estados Unidos fueron suspendidos durante casi cinco horas. Una falla en las telecomunicaciones afectó los sistemas de comunicación y radar del control aéreo.

La Administración de Aviación Federal (FAA) atribuyó inicialmente el problema a equipos antiguos y a posibles inconvenientes relacionados con un nuevo enrutador instalado en Arkansas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que no existen pruebas de que estos incidentes estén relacionados. También descartó que el país enfrente un ataque informático sistémico.

Con información de EFE

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