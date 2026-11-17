Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

Un supuesto apagón mundial previsto para este martes 17 de noviembre de 2026 genera inquietud en redes sociales. Cadenas de mensajes y videos virales advierten sobre una posible interrupción de servicios bancarios, internet y telecomunicaciones en diferentes países.

Sin embargo, esta información carece de respaldo técnico y oficial. Las publicaciones mezclan fallas tecnológicas recientes, recomendaciones de emergencia y fragmentos de programas de televisión para alimentar la teoría de un colapso global.

Según El Tiempo de Bogotá, las especulaciones han ganado visibilidad en medio de los problemas registrados en sistemas informáticos, entidades financieras y aeropuertos. No obstante, estos incidentes no demuestran que exista un apagón mundial programado.

El origen del rumor sobre el apagón mundial

Parte de la alarma surgió por la circulación de guías de preparación ciudadana difundidas por administraciones europeas. Estos documentos recomiendan mantener reservas de agua, alimentos no perecederos y otros suministros básicos ante posibles emergencias.

El servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid aclaró que estas recomendaciones forman parte de las medidas habituales de prevención y autoprotección. No representan una advertencia sobre una catástrofe inminente.

¿Por qué recomiendan almacenar agua y alimentos?

Entre los mensajes virales también aparecen consejos para afrontar posibles interrupciones de servicios. Algunos recomiendan establecer horarios de contacto familiar, ahorrar batería y conservar los alimentos refrigerados.

También circulan sugerencias sobre el uso de redes móviles 2G para facilitar el envío de mensajes de texto si otras conexiones presentan dificultades.

De acuerdo con El Tiempo de Bogotá, estas recomendaciones han sido utilizadas fuera de contexto para dar credibilidad al supuesto apagón mundial.

Los Simpson y las supuestas predicciones del apagón

Otro elemento que alimenta la teoría es un fragmento de la serie ‘Los Simpson’. Usuarios relacionan una escena del capítulo ‘Una vida llena de errores’, de la temporada 35, con la fecha del 17 de noviembre.

Sin embargo, el contenido no demuestra que la serie haya anticipado un apagón mundial. El Tiempo de Bogotá también recoge el contexto de estas especulaciones, que mezclan entretenimiento con incidentes tecnológicos aislados.

Hasta ahora, no existen pruebas oficiales que confirmen un colapso mundial de los servicios.

Más informació sobre apagón mundial