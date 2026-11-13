¿Es posible un apagón mundial el 17 de noviembre?

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

El supuesto apagón mundial anunciado para el próximo 17 de noviembre de 2026, genera preocupación en redes sociales. Las publicaciones advierten sobre 72 horas sin electricidad, internet ni servicios bancarios.

Sin embargo, no existen pruebas ni alertas oficiales que respalden esta información. Además, un corte simultáneo en todo el planeta es extremadamente improbable, porque los países no comparten una única red eléctrica.

El origen del rumor sobre el apagón mundial

Según 20 Minutos, la teoría comenzó con una publicación anónima difundida a finales de octubre en la red social X. Después, otros usuarios incorporaron versiones sobre un supuesto ciberataque internacional, una inteligencia artificial que tomaría el control de infraestructuras y el bloqueo de cuentas bancarias.

La coincidencia de varios acontecimientos reales alimentó la desinformación. También circuló un fragmento de la serie ‘Los Simpson’, relacionado con un apagón y la fecha del 17 de noviembre.

Qué ocurrirá realmente el 17 de noviembre de 2026

De acuerdo con 20 Minutos, la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos realizarán una prueba nacional del Sistema de Alertas de Emergencia (EAS).

El ejercicio contempla una interrupción de aproximadamente un minuto en las transmisiones de radio y televisión. Su finalidad es comprobar el funcionamiento de los mecanismos de comunicación ante posibles emergencias.

Según TV Azteca, esta prueba no contempla cortes de electricidad, desconexiones de internet ni interrupciones de servicios bancarios. Además, se limita al territorio estadounidense.

¿Por qué se habla de 72 horas sin electricidad?

La recomendación de preparar suministros para 72 horas tampoco representa una advertencia de apagón. Según 20 Minutos, forma parte de las medidas de protección civil promovidas en distintos países para afrontar desastres naturales y problemas de abastecimiento.

Por tanto, el 17 de noviembre de 2026, no existe un apagón mundial confirmado. Las publicaciones virales mezclan simulacros oficiales y recomendaciones preventivas con afirmaciones sin respaldo técnico.

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