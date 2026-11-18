Fecha de publicación: 18 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de noviembre de 2026

Estados Unidos atraviesa una ola de interrupciones tecnológicas que afecta a aerolíneas, bancos y servicios digitales. En apenas cinco días se han registrado incidentes que generan preocupación entre ciudadanos y autoridades. Las fallas también han alimentado rumores y teorías en redes sociales, indicó Telemundo el 17 de noviembre de 2016.

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Microsoft inicia una cadena de interrupciones digitales

La cadena de incidentes comenzó la semana pasada con una interrupción de los servicios de Microsoft. Millones de trabajadores tuvieron problemas para acceder a Outlook, chats y otras herramientas de la compañía.

Según Telemundo, la empresa atribuyó la caída a una sobrecarga en sus servidores. El incidente afectó las actividades laborales de numerosos usuarios en Estados Unidos.

En medio de este escenario también trascendió la renuncia de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia. Su salida estuvo rodeada de rumores sobre una supuesta relación con una espía china.

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Aerolíneas enfrentan cancelaciones y retrasos de vuelos

El viernes, 13 de noviembre de 2026, una suspensión nacional de despegues provocó complicaciones en los aeropuertos estadounidenses. Las operaciones aéreas quedaron interrumpidas y los pasajeros enfrentaron cancelaciones y retrasos que se extendieron durante varios días.

Telemundo informó que el lunes United Airlines también anunció una interrupción generalizada. El nuevo incidente ocurrió cuando las aerolíneas intentaban recuperar la normalidad tras el fin de semana complicado.

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Bancos reportan fallas en sus servicios digitales

Casi al mismo tiempo, varias entidades financieras comenzaron a registrar problemas técnicos. Entre ellas figuraron importantes bancos estadounidenses, como Chase, Bank of America y Wells Fargo.

Las interrupciones afectaron el acceso a plataformas digitales y algunas transacciones bancarias no lograron completarse.

Un portavoz de Chase aseguró que trabajaban para solucionar el problema lo antes posible. Según Telemundo, la sucesión de incidentes también incluyó una interrupción relacionada con la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

La coincidencia de estos episodios ha generado inquietud, aunque no se ha confirmado que exista una causa común detrás de todas las fallas.

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