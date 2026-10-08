Christa Pike sorprende en el hospital tras el fallido intento de ejecución

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Christa Pike, la mujer que sobrevivió a un fallido procedimiento de inyección letal en Tennessee, ya se levanta y camina dentro del hospital donde permanece ingresada. Así lo informó un integrante de su equipo legal, según EFE.

Pike sobrevivió el pasado 30 de septiembre de 2026, después de recibir dos dosis de pentobarbital. Permaneció varios días inconsciente antes de despertar el martes.

Christa Pike comienza a caminar en el hospital

El abogado Stephen Ferrell señaló a BBC Radio 4 que Pike ya puede desplazarse por su habitación. Sin embargo, todavía presenta cierta confusión mental.

Otro de sus abogados, Randy Spivey, reveló que las primeras palabras de Pike al despertar fueron: “¿Dónde estoy?” y “¿Quiénes son ustedes?”.

Spivey explicó que el despertar sorprendió tanto a su equipo legal como al personal médico. La mujer había permanecido inconsciente desde el procedimiento de ejecución, informó EFE.

La recuperación de Pike enfrenta complicaciones

Aunque Pike ha mostrado avances, su estado de salud continúa siendo delicado. Su abogado señaló que tiene un coágulo sanguíneo en un brazo y que desarrolló neumonía.

Además, actualmente no puede tragar. Tampoco está claro si recuperará completamente el uso de sus brazos.

Su equipo legal sostiene que durante el procedimiento de ejecución hubo dificultades para encontrar las vías intravenosas. También afirma que parte del medicamento pudo haber ingresado en los tejidos y no en el torrente sanguíneo.

El abogado Spivey advirtió que Pike todavía tiene un largo camino por delante para recuperarse, según EFE.

Tennessee suspende ejecuciones durante 2026

Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer, ocurrido un año antes.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió las ejecuciones durante el resto de 2026 después del caso de Pike.

El fiscal general adjunto, Will Ayers, no aclaró si el estado solicitará una nueva orden de ejecución.

Actualmente, 42 personas permanecen en el corredor de la muerte de Tennessee. Desde 1977, el estado ha ejecutado a 17 reclusos, de acuerdo con datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, citados por EFE.

Con información de EFE

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