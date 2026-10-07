Estas fueron las primeras palabras de Christa Pike tras su fallida ejecución

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

La condenada a muerte Christa Pike despertó el martes, 7 de octubre de 2026, después de permanecer varios días inconsciente tras el fallido intento de ejecución mediante inyección letal ocurrido el 30 de septiembre en Tennessee, Estados Unidos.

Su abogado, Randy Spivey, reveló las primeras palabras que pronunció al recuperar la conciencia: “¿Dónde estoy?” y “¿Quiénes son ustedes?”. El jurista habló este miércoles, 7 de octubre de 2026, frente al tribunal del condado de Davidson, tras una audiencia relacionada con el caso.

Según EFE, Spivey aclaró que no estaba presente cuando Pike despertó. Sin embargo, explicó que el hecho sorprendió tanto a su equipo legal como al personal médico que la atendía.

Christa Pike enfrenta complicaciones de salud

El abogado señaló que Pike permanece en una situación delicada y que todavía tiene un largo proceso de recuperación por delante.

La mujer presenta un coágulo sanguíneo en un brazo y desarrolló neumonía. Además, no puede tragar y todavía existen dudas sobre si recuperará completamente el movimiento de sus brazos.

EFE informó que Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer, ocurrido un año antes.

La ejecución de Pike había sido programada para el 30 de septiembre. El procedimiento no pudo completarse y la mujer sobrevivió.

Tennessee suspende ejecuciones durante 2026

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió las ejecuciones previstas durante el resto de 2026 después de lo ocurrido con Pike.

Durante la audiencia de este miércoles, el fiscal general adjunto Will Ayers evitó precisar si el estado solicitará una nueva orden de ejecución.

El caso ha generado cuestionamientos sobre el procedimiento utilizado para aplicar la pena capital. El abogado de Pike sostuvo que su representada merece conocer qué ocurrió durante el intento de ejecución.

Según EFE, Tennessee ha ejecutado a 17 personas desde el restablecimiento de la pena capital en Estados Unidos en 1977, de acuerdo con datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Actualmente, 42 personas permanecen en el corredor de la muerte en Tennessee.

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