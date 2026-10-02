Este es el estado de salud de Christa Pike tras sobrevivir a dos inyecciones letales

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

La reclusa Christa Pike, única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee, permanece inconsciente, intubada y conectada a un respirador artificial en un hospital de Nashville. La mujer sobrevivió a dos intentos de ejecución mediante inyección letal.

Según informó EFE, Pike, de 50 años, ingresó al centro médico en estado crítico. Presentaba ambos brazos hinchados, quemados y con ampollas, de acuerdo con una moción judicial presentada este viernes, 2 de octubre de 2026 por sus abogados.

Christa Pike permanece intubada en un hospital

El personal médico intenta estabilizar a Pike y eliminar de su organismo el pentobarbital utilizado durante el procedimiento. El fármaco es altamente alcalino y puede provocar quemaduras químicas cuando se filtra hacia los tejidos.

De acuerdo con el documento judicial citado por EFE, los funcionarios penitenciarios utilizaron al menos siete agujas para intentar establecer una vía intravenosa. Una de ellas llegó a doblarse en un ángulo de 90 grados al ser retirada.

Durante el procedimiento, Pike manifestó dolor y trató de indicar a los funcionarios dónde colocar las agujas.

Dos intentos de ejecución terminaron sin éxito

Pike permaneció casi tres décadas en el corredor de la muerte de Tennessee. Fue condenada en 1996 por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemme.

La ejecución debía convertirla en la primera mujer ejecutada en Tennessee desde 1819. Sin embargo, los problemas durante el procedimiento impidieron completar la pena.

EFE señaló que el caso de Pike constituye el segundo intento de ejecución fallido registrado en Tennessee este año.

Tennessee ordena una revisión del procedimiento

Tras el incidente, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió las ejecuciones restantes previstas para este año. También ordenó una revisión independiente para determinar qué ocurrió durante el procedimiento.

La defensa de Pike solicitó además preservar todas las pruebas relacionadas con el intento de ejecución y pidió la conmutación de su condena.

La investigación deberá determinar las circunstancias que provocaron el fracaso de la ejecución y las condiciones en las que Pike permanece hospitalizada.

Con información de EFE

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