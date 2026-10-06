Así se encuentra Christa Pike tras sobrevivir a dos inyecciones letales

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Christa Pike, la mujer que sobrevivió a una ejecución fallida en Tennessee el pasado 30 de septiembre de 2026, está consciente y puede hablar, informaron este martes, 6 de octubre de 2026 sus abogados, quienes calificaron su recuperación como un caso médico sin precedentes.

Christa Pike permanece hospitalizada tras ejecución fallida

EFE informó que Pike, de 50 años, continúa bajo atención médica después de sobrevivir al procedimiento de ejecución mediante inyección letal. La mujer fue trasladada a un hospital tras el intento fallido y permanece bajo custodia policial.

Sus abogados, Randy Spivey y Kelly Gleason, señalaron que su pronóstico todavía es incierto. También anticiparon que enfrentará un proceso de recuperación prolongado.

Pike permanece esposada a una camilla en una unidad de cuidados intensivos, según los detalles difundidos por sus representantes legales.

Tennessee suspende ejecuciones tras segundo fallo

El caso de Pike es el segundo intento de ejecución fallido registrado este año en Tennessee. Ante esta situación, el gobernador del estado, Bill Lee, suspendió temporalmente las ejecuciones programadas para el resto de 2026.

EFE también señaló que el comisario del Departamento Correccional de Tennessee, Frank Strada, presentó su dimisión este sábado.

La situación volvió a poner bajo atención el funcionamiento del sistema de pena capital en ese estado.

Pike fue condenada a muerte en 1996

Christa Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer, ocurrido un año antes.

Según EFE, Pike era la primera mujer que iba a ser ejecutada en Tennessee en más de dos siglos.

Desde el restablecimiento de la pena capital en Estados Unidos, en 1977, Tennessee ha ejecutado a 17 personas, de acuerdo con datos del Death Penalty Information Center.

Actualmente, 42 personas permanecen en el corredor de la muerte de Tennessee.

Con información de EFE

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