Texas ejecuta al primer reo en EE.UU. desde el fallido intento de ejecución de Christa Pike

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Texas ejecutó el miércoles, 8 de octubre de 2026, a Jamaal Howard, de 46 años, en la primera aplicación de una pena de muerte en Estados Unidos desde el fallido procedimiento de ejecución de Christa Pike en Tennessee. El caso volvió a poner bajo escrutinio el uso del pentobarbital, informó EFE.

Howard fue declarado muerto a las 20:03 en la prisión estatal de Huntsville. La ejecución se realizó mediante una dosis de pentobarbital, el mismo fármaco utilizado durante el procedimiento de Pike.

Texas realiza una nueva ejecución con pentobarbital

Los abogados de Howard solicitaron a los tribunales suspender la ejecución. Argumentaron que la calidad de los fármacos utilizados por Texas podía presentar riesgos similares a los observados en Tennessee.

Los tribunales estatales y el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazaron sus últimos recursos. De esta manera, la ejecución siguió adelante.

Howard había sido condenado a muerte por el asesinato de Vickie Swartout, de 42 años. El crimen ocurrió en 2000 durante el robo de una tienda en Silsbee, Texas.

Christa Pike sobrevivió a un fallido procedimiento

El caso de Howard ocurrió poco más de una semana después del procedimiento de Christa Pike. La reclusa, de 50 años, sobrevivió el pasado 30 de septiembre de 2026, tras recibir dos dosis de pentobarbital.

Pike permanece hospitalizada, consciente y hablando, según sus abogados, informó EFE.

Su equipo legal sostiene que durante el procedimiento surgieron problemas para encontrar las vías intravenosas. También afirma que parte del medicamento pudo haber ingresado en los tejidos en lugar del torrente sanguíneo.

El caso generó cuestionamientos sobre la ejecución mediante inyección letal y las condiciones de los medicamentos empleados.

Jamaal Howard fue ejecutado tras agotar recursos

Los abogados de Howard también argumentaron que el condenado tenía una discapacidad intelectual. Sin embargo, los tribunales rechazaron sus solicitudes y permitieron que se cumpliera la sentencia.

Con la ejecución de Howard, Texas suma siete hombres ejecutados durante 2026. Además, se convierte en la trigésima ejecución registrada en Estados Unidos este año.

La ejecución se produjo mientras continúa el debate sobre los protocolos utilizados en las inyecciones letales, especialmente después del caso de Pike, según EFE.

Con información de EFE

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