Capturan a pareja que robó mansión en EE.UU. de dos víctimas del accidente aéreo en Kenia

Una pareja que robó una mansión en Estados Unidos (EE.UU.), que pertenecía a dos víctimas del accidente aéreo en Kenia el pasado 19 de agosto, fue capturada este miércoles 26 de agosto de 2026. El director del Centro de Inteligencia de Ecuador, Michele Sensi Contugi y su esposa Stephany Hollihan murieron en el choque del helicóptero contra un monte.

La captura de una pareja que robó una mansión en EE.UU. de dos víctimas del accidente aéreo en Kenia

La Policía de Coral Gables arresto de Geybert Alexander García, de 40 años, y Melany Pavon Perdomo, de 24 años, acusados de robar en la casa de una pareja de Miami que murió en el accidente de helicóptero en Kenia.

El robo ocurrió entre el 22 y 23 de agosto, en una casa ubicada en el 550 de la avenida Valencia, la cual pertenece a Henry Parra, de 55 años, y Adam Hlavaty, de 42 años, víctimas mortales del accidente de helicóptero, según informó Univisión.

¿Quiénes eran las dos víctimas del accidente aéreo en Kenia?

La pareja que murió en Kenia contrajo matrimonio en 2017, según The Advocate. Hlavaty era un ejecutivo del sector inmobiliario que fundó MRKT Group, una empresa de desarrollo y diseño, informó el periódico.

Añadió que Parra fue cofundador de Trax USA, una compañía de software de mantenimiento aeronáutico con sede en Coral Gables, informó El Nuevo Herald.

Los objetos robados en la mansión y su ubicación

La Policía detalló que los ladrones se llevaron objetos valorados en más de 500 000 dólares, incluidos los automóviles Range Rover 2023 y Porsche Taycan 2020 de la pareja.

Además, obras de arte, joyas, documentos comerciales y aparatos electrónicos.

La empleada de las víctimas denunció el robo y una socia comercial pudo dar con la ubicación uno de los vehículos y una computadora a través de aplicaciones de Internet.

Detención

Las autoridades detuvieron e ingresaron a los ladrones al Centro Correccional Turner Guilford Knight bajo cargos de delitos graves, informó El Nuevo Herald.

Te recomendamos