Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de noviembre de 2026

Los principales candidatos a la presidencia del Gobierno de España cerraron este viernes 27 de noviembre de 2026 sus campañas electorales con actos multitudinarios en distintas ciudades. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal aprovecharon sus últimos discursos para pedir el voto antes de las elecciones generales del domingo 29 de noviembre.

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Los cuatro aspirantes defendieron sus propuestas y llamaron a movilizar a sus simpatizantes. La jornada estuvo marcada por mensajes contra sus adversarios y promesas de cambios políticos, económicos y sociales, según informó EFE.

Pedro Sánchez y Ada Colau defienden la continuidad del bloque progresista

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, celebró su mitin de cierre en Madrid. Ante unas 13 000 personas, según cifras de su partido, aseguró que volverá a ganar las elecciones y gobernar España.

El mandatario sostuvo que los comicios representan una decisión sobre los derechos, las libertades, el empleo y la vivienda.

También en Madrid, Ada Colau encabezó el acto final de Frente Amplio. La candidata defendió las políticas de vivienda, la sanidad pública, la educación y las pensiones. Además, aseguró que su formación buscará convertir las demandas ciudadanas en acciones de Gobierno.

Feijóo pide el voto para sacar a Sánchez del Gobierno

El candidato del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, cerró su campaña en Sevilla. Allí pidió el respaldo de los electores que anteriormente votaron a la izquierda.

El dirigente prometió recuperar la gestión política y aseguró que su partido no solo busca ganar las elecciones, sino también formar Gobierno.

Según EFE, el acto reunió a unas 9 000 personas, de acuerdo con los datos del PP.

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Abascal llama a movilizarse para conseguir una mayoría

Santiago Abascal realizó su último mitin en Valencia, donde congregó a unas 14 000 personas, según Vox. El candidato pidió movilizarse para conseguir una mayoría junto al PP y poner fin al Gobierno de Sánchez.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa anunció medidas para garantizar el voto de los militares desplegados en El Hierro por la crisis migratoria. La decisión será comunicada a la Junta Electoral Central, informó EFE.

Con información de EFE

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