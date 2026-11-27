Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de noviembre de 2026

El debate electoral a cuatro celebrado este jueves 26 de noviembre de 2026 evidenció la división política que marcará las elecciones del próximo domingo en España. Los candidatos Pedro Sánchez, Ada Colau, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal protagonizaron un encuentro con fuertes enfrentamientos y escasos acuerdos.

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Por un lado, Sánchez, del PSOE, y Colau, de Frente Amplio, defendieron la continuidad del actual bloque de Gobierno. En el otro extremo, Feijóo, del Partido Popular (PP), y Abascal, de Vox, apostaron por un cambio político. Según EFE, las intervenciones dejaron en evidencia las diferencias entre ambos sectores.

Sánchez y Colau enfrentan a la derecha española

Durante el debate, Sánchez y Colau coincidieron en varios argumentos y cuestionaron la gestión de sus adversarios. La cercanía también se reflejó en el trato personal: el presidente llamó ‘Ada’ a la candidata y ella se dirigió a él como ‘Pedro’.

Feijóo y Abascal, en cambio, evitaron confrontarse directamente. Ambos lanzaron críticas contra el Gobierno y defendieron sus propuestas por separado.

La violencia machista también ocupó un lugar central. Colau pidió a los tres candidatos condenar esta problemática. Sánchez y Feijóo lo hicieron, mientras Abascal rechazó responder a la exigencia.

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Violencia machista y migración marcan la discusión

La candidata de Frente Amplio pidió a las mujeres impedir con su voto que llegue al poder un partido que niega la violencia machista. Sánchez, por su parte, cuestionó que Feijóo no exigiera a Vox una condena sobre este tema, informó EFE.

Abascal centró parte de su discurso en la migración, la seguridad fronteriza y la prioridad nacional en las ayudas sociales.

Los candidatos lanzan sus últimos mensajes electorales

En el cierre, Sánchez y Colau defendieron la continuidad del bloque progresista. Feijóo prometió gobernar con “decencia y gestión”, mientras Abascal pidió frenar la inmigración irregular.

Los únicos consensos fueron respaldar que España acoja la final del Mundial de 2030 y felicitar a Pablo Hernández de Cos por su designación para presidir el Banco Central Europeo, según EFE.

Con información de EFE

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