Primer ministro de Canadá pide al Papa que devuelva antigüedades indígenas

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, expresó al papa Francisco durante su reunión en Quebec la necesidad de que el Vaticano tome medidas concretas para su reconciliación con los pueblos originarios. Mencionó la devolución de los objetos que posee el Vaticano o la apertura de los archivos sobre las escuelas residenciales en las que sufrieron todo tipo de abusos los niños indígenas, informó este jueves 28 de julio en un comunicado.

Trudeu se reunió este miércoles 27 de julio con el papa y el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, en la Ciudadela de Quebec. Allí, Francisco llegó en su cuarto día de viaje a Canadá. El primer ministro le agradeció que se "haya comprometido con los pueblos indígenas en sus tierras ancestrales". Subrayó que "haya reconocido las verdades sobre el sistema de escuelas residenciales y su doloroso legado para las primeras naciones, los inuit y los métis en Canadá".

En el comunicado se explicó que durante la reunión se habló "de la importancia de que la Iglesia católica romana siga comprometiéndose de forma significativa con las primeras Naciones. Todo para avanzar en la curación y la reconciliación".

Y también hablaron de la necesidad de que la "Iglesia adopte medidas concretas para repatriar los objetos indígenas (algunos de ellos conservados en los Museos Vaticanos). También "permita facilitar el acceso a los documentos de los internados". Instó en "abordar la Doctrina del Descubrimiento y garantizar la justicia para los supervivientes", se lee en la nota.

I sat down with both @Pontifex and Cardinal Pietro Parolin yesterday afternoon. We spoke about the importance of the Roman Catholic Church’s continued work with Indigenous Peoples to advance healing and reconciliation – and the need for the Church to take real, concrete action. pic.twitter.com/SJVtA8LL5P