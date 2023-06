Cambio climático está ligado al colapso de los primeros estados andinos

Imagen referencial. Los habitantes de Los Andes sufren el cambio climático. Foto: Pixabay

Investigadores de la Universidad de California encontraron un patrón de aumento de la violencia durante el cambio climático en los Andes centrales del sur entre 470 y 1500 d.C.

Durante ese tiempo, que incluye la Anomalía Climática Medieval (ca. 900-1250 d. C.), subieron las temperaturas, se produjo la sequía y colapsaron los primeros estados de la Cordillera de los Andes.

El cambio climático y la competencia potencial por los recursos limitados en los Andes centrales del sur probablemente llevaron a la violencia entre las personas que vivían en las tierras altas en ese momento, sugieren los investigadores en un nuevo artículo publicado en Quaternary Research. Su estudio analizó las lesiones en la cabeza de las poblaciones que vivían allí en ese momento, un indicador comúnmente utilizado entre los arqueólogos para la violencia interpersonal.

Desafíos ante el cambio climático

"Descubrimos que la disminución de la precipitación predice mayores tasas de traumatismo craneal", dijo en un comunicado Thomas J. Snyder, candidato a doctorado en el ala evolutiva del Departamento de Antropología y autor principal del estudio. "Esta observación sugiere que el cambio climático en forma de disminución de las precipitaciones ejerció un efecto significativo en las tasas de violencia interpersonal en la región".

No se encontraron los mismos resultados en las regiones costeras y de elevación media, lo que indica que los habitantes de estas áreas eligieron soluciones no violentas al cambio climático o no se vieron afectados por él, dijeron los investigadores. También había más diversidad agrícola y económica allí, lo que potencialmente disminuye el inicio del cambio climático. Sin embargo, la escasez de recursos inducida por la sequía en las tierras altas parece ser una explicación probable de la violencia allí, dijeron los investigadores.

Snyder dijo que observar la historia de la interacción de las personas con la naturaleza es importante al considerar los posibles efectos de los desafíos actuales del cambio climático y la interacción de las personas con su clima.

Resultados de la investigación

"Nuestros hallazgos refuerzan la idea de que las personas que viven en ambientes ya marginales tienen más probabilidades de verse más afectadas por el cambio climático", dijo. "La investigación arqueológica puede ayudarnos a predecir la mejor manera de manejar los desafíos que enfrentan las personas en posiciones precarias en un clima que cambia rápidamente".

Los investigadores de UC Davis registraron la violencia durante los primeros años en los Andes mediante el análisis de los datos existentes de casi 3.000 fracturas esqueléticas de humanos encontradas en 58 sitios arqueológicos, comparándolas con la acumulación de hielo en ese momento en el glaciar Quelccaya, en lo que ahora es Perú, Chile y Bolivia. Al mismo tiempo, hubo un abandono generalizado de los sitios Wari y Tiwanaku en la región, lo que indica un desmoronamiento sociopolítico después del inicio de los cambios climáticos globales que duraron siglos.

La arqueología de los Andes brinda una excelente oportunidad para estudiar la respuesta humana al cambio climático, dada la extrema variabilidad climática de la región, la increíble preservación arqueológica y los sólidos registros, dijeron los investigadores. En este estudio, los investigadores encontraron que, en promedio, por cada disminución de 10 centímetros en la acumulación anual de hielo en el glaciar Quelccaya, la probabilidad de violencia interpersonal se duplicó con creces.

