Encuentran cabeza de una serpiente en la comida de un vuelo desde Turquía

La tripulación de un vuelo de la aerolínea Sunexpress alertó haber encontrado una cabeza de serpiente en uno de los platos de ensalada servidos en una ruta entre Ankara, Turquía y Dusseldorf, Alemania.

El video publicado este 23 de julio de 2022 demuestra la presencia del animal en la comida. Este se volvió viral rápidamente y de manera inmediata la empresa de catering para la aerolínea empezó a investigar de dónde provino la serpiente que encontraron los encargados del vuelo.

Snake Salad! Snake head found in the food given to the flight crew on a Sunexpress Ankara-Düsseldorf flight. https://t.co/YbNrVCpXiE pic.twitter.com/PMqfporE9a