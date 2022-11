Avión se estrelló en lago Victoria, Tanzania, y deja al menos 19 muertos

Al menos 19 personas murieron este 6 de noviembre después de que un avión de la aerolínea tanzana Precision Air se estrellara esta mañana en el lago Victoria, Tanzania, cuando transportaba a 39 pasajeros (incluido un menor) y cuatro tripulantes, confirmó el primer ministro del país, Kassim Majaliwa.

"Enviamos nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y a todos los tanzanos por este incidente que se ha cobrado la vida de 19 personas", declaró a los medios Majaliwa tras desplazarse al lugar de los hechos.

Hasta la declaración de Majaliwa las autoridades tanzanas cifraban en tres los muertos.

Según Precision Air, el accidente ocurrió a las 08:53 hora local (05:53 GMT) cuando el vuelo Nº PW 494, realizado con un avión AT42-500, viajaba entre las ciudades de Dar es Salam y Bukoba, capital de Kagera.

Precision Air flight plunges into Lake Victoria when landing at Bukoba Airport in Tanzania, authorities say rescue operations underway



🎥: Courtesy pic.twitter.com/WJLYfGeVjw