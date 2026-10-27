Argentina dice que Flávio Bolsonaro no pidió asilo tras elecciones en Brasil

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El Gobierno de Argentina, presidido por Javier Milei, afirmó este martes, 27 de octubre de 2026, que tomó nota de la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. Además, negó que el senador Flávio Bolsonaro haya solicitado asilo en territorio argentino, en medio de versiones sobre su posible salida del país vecino.

Milei reconoce el resultado electoral de Brasil

El portavoz presidencial argentino, Adrián Ravier, declaró en una rueda de prensa que el Gobierno tomó nota de los resultados de las elecciones brasileñas. Sus palabras fueron las primeras expresiones oficiales de la administración de Milei tras la victoria de Lula, según informó EFE.

El pronunciamiento se produjo después de que el mandatario argentino respaldara públicamente a Flávio Bolsonaro durante la campaña electoral y criticara reiteradamente al líder progresista brasileño.

La victoria de Lula marcó un nuevo capítulo político en Brasil. Mientras tanto, las versiones sobre el paradero del senador derrotado generaron interrogantes en Argentina.

Investigan posible salida de Flávio Bolsonaro

Medios argentinos informaron que Flávio Bolsonaro habría cruzado la frontera y viajado desde Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, con destino a Estados Unidos en un avión privado.

El medio Infobae publicó que el legislador habría ingresado a Argentina con su documento nacional de identidad. Por su parte, el canal TN mostró imágenes de una aeronave retenida en Puerto Iguazú.

Sin embargo, la Dirección Nacional de Migraciones argentina aseguró que no tiene registros de su ingreso. También señaló que la documentación de la empresa propietaria del avión estaba en regla y que no se había presentado un plan de vuelo que incluyera a la familia Bolsonaro, según recogió EFE.

Argentina niega solicitud de asilo político

La Policía Federal de Brasil investiga los pasos fronterizos para determinar si el senador abandonó el país. La controversia surge después de que Bolsonaro denunciara restricciones judiciales que incluyen la entrega de sus pasaportes y la prohibición de salir de Brasil.

Estas medidas se enmarcan en investigaciones por supuesto lavado de dinero y corrupción, acusaciones que el legislador niega.

Ante las especulaciones sobre una posible protección política en Argentina, Ravier fue tajante: “Sobre Bolsonaro no hay ningún pedido de asilo”, informó EFE.

Con información de EFE

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