Estos son los países que ya celebran el inicio de 2022

Bajo estrictas medidas, fiestas anuladas, toques de queda y otras restricciones por el coronavirus, el planeta entero se prepara para recibir el 2022.

Los ciudadanos de la nación insular de Kiribati, en el Pacífico Sur, fueron los primeros en recibir el 2022, seguidos de los habitantes de Tokelau, perteneciente a Nueva Zelanda, y Samoa.

Los más de 110 000 habitantes de Kiribati entraron en el 1 de enero a las 5 a. m. del 31 de diciembre (hora Bogotá) y las doce campanadas del Nuevo Año sonaron en Tokelao, Samoa y otras naciones del Pacifico.

Estas naciones insulares llegan al 2022 menos afectadas por la pandemia de la covid-19 que otros países gracias a su situación geográfica, aunque la crisis climática y al subida del nivel del mar son peligros que amenazan su supervivencia.

Por su parte, las autoridades neozelandesas y organizadores cancelaron todas las celebraciones masivas programadas para despedir el año, entre ellas los tradicionales fuegos artificiales, debido a la pandemia de la covid-19.

