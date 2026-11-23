Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de noviembre de 2026

Las autoridades de Alemania investigan centenares de amenazas falsas de bomba enviadas este lunes, 23 de noviembre de 2026, contra instituciones educativas de distintas regiones del país. Según el diario Bild, se registraron al menos 450 advertencias que generaron preocupación en centros escolares y movilizaron a los organismos de seguridad.

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Las amenazas llegaron por correo electrónico y tenían como asunto “La muerte te espera”. La Policía abrió investigaciones para determinar el origen de los mensajes y establecer quiénes están detrás de estas comunicaciones.

Amenazas de bomba afectan a escuelas de varias regiones alemanas

La Policía del estado federado de Turingia confirmó que numerosos colegios recibieron amenazas. Entre las localidades afectadas figuran Jena, Erfurt, Mühlhausen, Zella-Mehlis, Nordhausen, Gotha, Rudolstadt y Greiz.

De acuerdo con EFE, también se reportaron incidentes en Baja Sajonia, Schleswig-Holstein, Hamburgo, Hesse, El Sarre, Renania-Palatinado y Baviera. La ciudad de Friburgo, en el suroeste alemán, también apareció entre las zonas afectadas.

Las autoridades investigan los mensajes por posibles delitos relacionados con amenazas y alteración del orden público.

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Policía alemana descarta inicialmente amenazas graves

La Policía de Turingia señaló que, por el momento, no considera graves los hechos. Además, recomendó que las actividades escolares continúen con normalidad.

Sin embargo, cada establecimiento y las autoridades locales deben evaluar las circunstancias de manera individual. La investigación busca determinar si los mensajes tienen un origen común y si existe algún riesgo real para estudiantes y trabajadores.

Alemania activa protocolos de seguridad en centros educativos

El portavoz del Ministerio del Interior, David Menkel, aseguró que los centros educativos y los organismos de seguridad regionales están preparados para responder a este tipo de incidentes.

Según informó EFE, las autoridades pueden adoptar medidas de acuerdo con la evaluación realizada en cada lugar.

El Gobierno alemán mantiene el seguimiento de los casos mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables de las amenazas.

Con información de EFE

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