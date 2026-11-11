Cientos de escuelas en Europa reciben amenazas de bomba

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

Cientos de centros educativos de Italia, Escocia, Irlanda e Irlanda del Norte recibieron amenazas de bomba este miércoles 11 de noviembre de 2026. Los mensajes anónimos provocaron evacuaciones preventivas e investigaciones policiales en varios países.

En Italia, alrededor de 300 instituciones educativas recibieron correos electrónicos que advertían sobre posibles explosiones. Miles de estudiantes fueron trasladados a zonas seguras. Según informó La Nación, las autoridades consideran que las amenazas carecían de credibilidad, aunque investigan su procedencia.

Amenazas de bomba provocan evacuaciones en Europa

Las fuerzas de seguridad inspeccionaron los establecimientos y recomendaron diferentes medidas según cada territorio. En Italia, las evacuaciones se realizaron de forma preventiva. En Escocia e Irlanda del Norte, las autoridades pidieron mantener las clases al no detectar riesgos concretos.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, convocó una reunión de Gobierno para analizar los acontecimientos. También afirmó que los mensajes parecían responder a una estrategia para generar alarma y preocupación.

Ciberataques aumentan la preocupación de los gobiernos

El episodio se suma a una serie de incidentes contra infraestructuras y servicios esenciales. Entre ellos figuran falsas alertas en vuelos comerciales y ataques informáticos contra supermercados y bancos de sangre.

La Nación señaló que los organismos de inteligencia europeos participan en una investigación transfronteriza para identificar a los responsables. Una de las hipótesis contempla posibles operaciones vinculadas con actores extranjeros.

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, advirtió que estos acontecimientos podrían buscar generar miedo e incertidumbre. Sin embargo, aclaró que no necesariamente están relacionados con gobiernos extranjeros.

Europa investiga una posible guerra híbrida

La preocupación también alcanza a los países que respaldan a Ucrania. Algunos funcionarios europeos consideran que los incidentes podrían formar parte de una campaña de perturbación híbrida.

De acuerdo con La Nación, todavía no existen conclusiones sobre la autoría de las amenazas. Los gobiernos mantienen las investigaciones y refuerzan la coordinación de sus organismos de seguridad.

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