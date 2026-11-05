Falsas amenazas de bomba obligan a desviar vuelos en ocho países de Europa

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

Una nueva oleada de falsas amenazas de bomba alteró este jueves 5 de noviembre de 2026 las operaciones aéreas en Europa. Al menos una docena de vuelos y aeropuertos de Francia, Italia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Austria, Polonia y Dinamarca registraron alertas que obligaron a activar protocolos de seguridad, inspeccionar aeronaves y evacuar pasajeros.

Los incidentes ocurrieron dos días después de que varias amenazas similares provocaran amplios despliegues de seguridad en distintos puntos del continente. Entre los casos reportados este jueves figura el de un avión que viajaba de Dublín a Roma y que tuvo que cambiar su ruta mientras sobrevolaba Francia. Las autoridades desviaron la aeronave hacia una base aérea cercana a París para descartar la presencia de explosivos.

Vuelos desviados y pasajeros evacuados en varios países

El avión que cubría la ruta Dublín-Roma aterrizó en la base aérea de Évreux, ubicada a unos 100 kilómetros al este de París. El gabinete del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, confirmó el desvío a EFE. Posteriormente, fuentes de esa oficina informaron a medios franceses que la aeronave llegó sin incidentes. A bordo viajaban 151 pasajeros y seis integrantes de la tripulación. Sin embargo, equipos de artificieros debían revisar el aparato para comprobar que no existiera ningún artefacto explosivo.

Bulgaria también registró tres alertas relacionadas con vuelos de Ryanair procedentes de Madrid, Londres y Copenhague. Los tres aviones tenían como destino el aeropuerto Vasil Levski de Sofía. El Ministerio de Transportes confirmó a EFE que las autoridades no encontraron explosivos en ninguna de las aeronaves.

Los vuelos procedentes de Madrid y Copenhague aterrizaron en Sofía a la hora prevista. Después, los equipos de seguridad trasladaron los aviones a zonas apartadas, evacuaron a los pasajeros e inspeccionaron tanto el equipaje como las aeronaves. En cambio, el vuelo que salió de Londres tuvo que desviarse al aeropuerto de Plovdiv, a 120 kilómetros de Sofía, donde las autoridades aplicaron los mismos procedimientos.

Finnair reportó otras dos amenazas en vuelos que conectaban Helsinki con Roma y Viena. Ambos aviones llegaron a sus destinos sin contratiempos. La compañía informó a la televisión estatal finlandesa YLE que el vuelo AY1761, con 144 pasajeros, aterrizó en Roma a las 09:27 hora local (08:27 GMT), escoltado por cazas italianos. Las autoridades revisaron la aeronave, pero no encontraron nada sospechoso.

El segundo vuelo, identificado como AY1471, cubría la ruta entre Helsinki y Viena. La aerolínea danesa Jettime operaba este servicio, que aterrizó sin problemas en la capital austríaca. En Viena también aterrizó de emergencia un avión de Wizz Air que viajaba desde Milán Malpensa hacia Varsovia. La alerta de bomba motivó esta decisión. Pese a los incidentes, una fuente del aeropuerto confirmó a EFE que las instalaciones continuaron funcionando con normalidad.

Alertas en Bucarest, Praga, Bruselas y Varsovia

Rumanía también activó sus protocolos de seguridad. El Servicio Rumano de Inteligencia informó que la torre de control del Aeropuerto Internacional de Bucarest recibió una alerta sobre una posible bomba en un avión de Wizz Air. La aeronave cubría la ruta entre Milán y Bucarest y transportaba a 182 pasajeros y siete tripulantes.

Tras la alerta, los pasajeros desembarcaron y un equipo especializado en desactivación de explosivos inspeccionó el avión.

En República Checa, cuatro aeronaves que tenían como destino Praga recibieron amenazas de bomba. Todas aterrizaron según lo previsto en la capital. La Policía informó que sus equipos no encontraron objetos sospechosos en ninguno de los aviones.

Bélgica también registró una alerta. Un avión de pasajeros de la compañía polaca LOT aterrizó sin inconvenientes en el aeropuerto de Bruselas-Zaventem, después de recibir una advertencia considerada sospechosa. Ihsane Chioua Lekhli, portavoz del aeropuerto, confirmó el incidente a EFE. Además, señaló que el avión aterrizó de forma segura, aunque las autoridades debían aplicar medidas adicionales.

En Polonia, el aeropuerto Chopin de Varsovia cerró temporalmente una de sus pistas. La decisión respondió a una posible amenaza contra otro vuelo de LOT que tenía previsto viajar a París. Piotr Rudzki, portavoz de los Aeropuertos Polacos, explicó a EFE que las autoridades revisaron el avión, a los pasajeros y sus equipajes.

Sin embargo, los equipos de seguridad no confirmaron la amenaza. Después de las inspecciones, el aeropuerto retomó sus operaciones con normalidad.

Por último, el aeropuerto de Copenhague registró otro incidente que las autoridades identificaron como una falsa alarma. La situación provocó el despliegue de efectivos de la Policía y de las Fuerzas Armadas de Dinamarca especializados en la desactivación de explosivos, según informó la agencia danesa Ritzau.

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