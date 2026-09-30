La aerolínea Flydubai suspende vuelos a Israel mientras sigue la investigación

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La aerolínea emiratí Flydubai suspendió temporalmente sus vuelos con origen y destino a Israel. La decisión se tomó tras el incidente ocurrido este 30 de septiembre de 2026 en el vuelo FZ1073, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv.

La compañía informó que la suspensión permitirá continuar con las investigaciones sobre el “altercado” registrado en la cabina de mando. Flydubai también pidió evitar especulaciones mientras las autoridades determinan qué ocurrió.

Flydubai suspende vuelos mientras investigan

Según EFE, el avión tuvo que desviarse hacia Arabia Saudí después de que se produjera un altercado entre miembros de la tripulación. La aeronave aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Tabuk.

El piloto y el copiloto resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. La aerolínea aseguró que todos los pasajeros y tripulantes fueron contabilizados y se encontraban a salvo.

Flydubai señaló que mantiene coordinación con las autoridades gubernamentales, organismos reguladores y responsables aeroportuarios. La empresa indicó que revisará la suspensión cuando disponga de nueva información.

Vuelo FZ1073 aterrizó de emergencia en Arabia Saudí

El vuelo emitió una llamada de auxilio antes de aterrizar en Tabuk. EFE informó que el centro de control aéreo recibió la solicitud de emergencia a las 08:44, hora local. El aterrizaje se produjo aproximadamente una hora después.

La Embajada de India en Riad confirmó que el piloto indio Smit Machchhar se encontraba estable. El estado del copiloto y las circunstancias exactas del enfrentamiento seguían bajo investigación.

Israel habla de un posible atentado

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que uno de los pilotos habría intentado estrellar el avión después de atacar a su compañero. El Gobierno israelí calificó el hecho como un posible atentado.

El ministro de Defensa, Israel Katz, también lo describió como un intento de ataque terrorista. Sin embargo, Flydubai ha insistido en que la investigación continúa y pidió no sacar conclusiones anticipadas.

EFE señaló que las autoridades de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí participan en las investigaciones para esclarecer el denominado “incidente de seguridad”.

Con información de EFE

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