Netanyahu dice que piloto habría intentado estrellar el avión, Flydubai pide no especular

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que uno de los pilotos del vuelo FZ 1073 de Flydubai aparentemente intentó estrellar el avión después de apuñalar a su compañero. La aeronave cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv cuando cambió de rumbo y terminó aterrizando de emergencia en Tabuk, Arabia Saudí.

La trayectoria registrada por Flightradar24 muestra varios cambios durante el vuelo. El avión perdió altitud, giró hacia el norte antes de llegar a la frontera con Jordania y luego modificó nuevamente su rumbo para dirigirse hacia el sur y aterrizar en Tabuk. Las autoridades israelíes consideran un posible intento de secuestro como una de las hipótesis más plausibles, mientras Flydubai pide esperar los resultados de la investigación.

El avión perdió altura y cambió de rumbo

El vuelo FZ 1073 partió de Dubái con destino a Tel Aviv. Durante el trayecto, la aeronave seguía una dirección de este a oeste cuando realizó un giro brusco hacia el norte y perdió altitud, según el recorrido publicado por Flightradar24.

El avión continuó a menor altura y siguió una trayectoria irregular. Al llegar a la frontera con Jordania, volvió a modificar su dirección. Esta vez tomó rumbo sur y posteriormente se dirigió hacia Tabuk, en Arabia Saudí.

La aeronave aterrizó en el aeropuerto de esa ciudad a las 9:45 hora local (6:45 GMT). El centro de control del aeródromo declaró el estado de emergencia y preparó la asistencia necesaria para recibir el vuelo.

Las autoridades saudíes señalaron que el avión aterrizó de forma segura. También coordinaron con Flydubai la atención de los pasajeros en la sala de viajeros y la preparación de un avión alternativo para continuar su traslado.

El capitán y el copiloto resultaron heridos durante el incidente y recibieron atención médica en un hospital, según informó el aeropuerto de Tabuk. Flydubai no detalló las lesiones de los dos pilotos.

Passageiro filma cenas de terror em um vôo da Flydubai com destino a Israel na manhã desta quarta-feira.

Relatos indicam que o piloto foi esfaqueado diversas vezes pelo copiloto que tentou derrubar o avião.

Israel classificou o ocorrido como atentado terrorista.… — Max Cardoso (@Maxcardoso) September 30, 2026

Netanyahu apunta a un intento de estrellar el avión

Netanyahu afirmó que uno de los pilotos apuñaló al otro cuando el avión se aproximaba a Israel y que, aparentemente, intentó estrellar la aeronave con sus ocupantes.

La oficina del primer ministro israelí informó posteriormente que el incidente estaba bajo control y que las autoridades trabajaban para garantizar el regreso seguro de los pasajeros israelíes a Israel.

Las autoridades israelíes también barajan un intento de secuestro como la hipótesis más plausible del incidente, según informó a EFE un responsable de la oficina de Netanyahu.

El episodio comenzó dentro de la cabina, donde uno de los pilotos atacó al otro. Tres pasajeros israelíes aseguraron en un video difundido por el Canal 12 que redujeron al presunto agresor y protegieron al piloto atacado. Las imágenes muestran a los dos pilotos en el suelo y a los pasajeros junto a la cabina.

Flydubai, sin embargo, no confirmó esa versión de los hechos. La aerolínea describió lo ocurrido como un “altercado en la cabina de mando” y señaló que la tripulación controló la situación antes de desviar el avión hacia Tabuk.

La compañía también pidió evitar “especulaciones prematuras”. Según Flydubai, todavía se desconocen las causas y los motivos del suceso y las autoridades realizan una investigación formal.

La aerolínea aseguró que todos los pasajeros y tripulantes están a salvo y que fueron contabilizados después del aterrizaje. Flydubai señaló que su prioridad es colaborar con la investigación oficial para esclarecer lo ocurrido durante el vuelo.

🚨 Attempted plane crash moments before reaching Israel



A pilot on a flight from Dubai to Israel, carrying mostly Israeli passengers, stabbed the other pilot and apparently attempted to crash the plane with its passengers on board.



According to Netanyahu, an Israeli passenger… pic.twitter.com/UIxmuON43l — C14 News | EN (@c14english) September 30, 2026

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