Video| Un piloto habría apuñalado a otro en pleno vuelo de Flydubai hacia Israel

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El piloto y el copiloto de un avión de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv resultaron heridos durante un incidente ocurrido en pleno vuelo. La aeronave pidió autorización para realizar un aterrizaje de emergencia y terminó desviándose hacia el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudí.

Las autoridades del aeropuerto Príncipe Sultán bin Abdelaziz confirmaron que ambos miembros de la tripulación recibieron atención médica después de aterrizar. El vuelo FZ1073 llegó a Tabuk a las 09:45 hora local (06:45 GMT), luego de que el centro de control recibiera una llamada de auxilio a las 08:44 (05:44 GMT).

El vuelo cambió de rumbo y aterrizó en Tabuk

El centro de control de tráfico aéreo activó el estado de emergencia y preparó los equipos necesarios para recibir al avión. La aeronave aterrizó sin problemas, mientras las autoridades coordinaban la atención de los pasajeros con Flydubai.

La compañía aérea aseguró que todos los pasajeros se encuentran a salvo. También informó que coordinó la disponibilidad de un avión alternativo para continuar con el traslado de los viajeros.

El Ministerio de Transporte de Israel confirmó que el avión cambió su ruta debido a un “altercado entre la tripulación”. La prensa israelí, en tanto, describió el episodio como un supuesto apuñalamiento de un piloto a otro.

El aeropuerto de Tabuk informó que tanto el capitán como el copiloto sufrieron heridas y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, las autoridades saudíes no detallaron qué provocó las lesiones.

La trayectoria registrada por Flightradar24 muestra cambios importantes durante el recorrido. El avión avanzaba de este a oeste desde Dubái y, antes de cruzar la frontera con Jordania, giró bruscamente hacia el norte y perdió altitud.

Después continuó a menor altura y siguió una ruta irregular. Al aproximarse a la frontera jordana, la aeronave cambió nuevamente de dirección. Primero tomó rumbo sur y posteriormente se dirigió hacia Tabuk, donde finalmente aterrizó.

Imágenes del interior del vuelo de FlyDubai a Tel Aviv, en el que el copiloto atacó a puñaladas al piloto, al parecer con el fin de estrellar el avión que iba con 174 ocupantes.



Las autoridades israelíes creen que fue un intento de secuestro terrorista por parte del copiloto,… pic.twitter.com/rgT8afsbYC — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) September 30, 2026

Pasajeros aseguran que controlaron al presunto agresor

Un video difundido por el Canal 12 de Israel muestra a tres pasajeros con manchas de sangre junto a la cabina del avión. En las imágenes aparecen los dos pilotos en el suelo y también un hombre tendido de lado, con una máscara de oxígeno.

Los pasajeros que aparecen en el video aseguran que “controlaron al terrorista” después de que este, según su relato, apuñalara a uno de los pilotos e intentara atacarlos. “Nos atacaron y nosotros estamos protegiendo al piloto que fue atacado”, afirman mientras permanecen junto a la cabina.

El material también muestra al presunto agresor en el suelo, mientras recibe atención con una máscara de oxígeno. El piloto agredido aparece igualmente acostado y con otra máscara.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó que el incidente está “bajo control”. El Gobierno israelí señaló que toma las medidas necesarias para garantizar el regreso seguro de los pasajeros israelíes a Israel.

Flydubai calificó lo ocurrido como un “incidente” y no explicó su causa. La aerolínea confirmó que el avión aterrizó sin problemas en Tabuk y reiteró que todos los pasajeros están a salvo.

Mientras tanto, las autoridades competentes de Arabia Saudí mantienen las investigaciones para determinar qué ocurrió durante el vuelo y por qué resultaron heridos los dos pilotos.

⚠️🇸🇦🇮🇱“FUIMOS ATACADOS Y ESTAMOS PROTEGIENDO AL PILOTO AQUÍ.”



Nuevas imágenes muestran los momentos inmediatamente después de que los pasajeros tomaran el control de la aeronave.



Fuente: Or Ravid, N12 https://t.co/g7YTqubIjl — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) September 30, 2026

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