Vuelo de Air India procedente de Alemania aterriza de emergencia

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Un avión de Air India con 306 pasajeros aterrizó de emergencia este miércoles, 14 de octubre de 2026, en Jaipur, India, tras emitir una alerta de seguridad relacionada con un posible secuestro. Las autoridades inspeccionaron la aeronave y el equipaje para descartar amenazas.

Avión de Air India activa código de posible secuestro

El vuelo AI2030, operado por un Boeing 787-9, cubría la ruta entre Fráncfort, Alemania, y Nueva Delhi, India. La aeronave aterrizó sin incidentes alrededor de las 09:35, en el aeropuerto internacional de Jaipur, en el estado noroccidental de Rajastán.

Según informó EFE, los controladores aéreos recibieron una señal de emergencia cuando el avión sobrevolaba el espacio aéreo controlado desde Bombay.

La aeronave transmitió el código 7500, utilizado internacionalmente para alertar sobre una posible interferencia ilícita, incluido un secuestro. La información fue difundida por fuentes policiales citadas por la agencia india PTI.

Investigan posible amenaza de bomba en el avión

El responsable del aeropuerto de Jaipur, Charan Singh, explicó al diario The Indian Express que las primeras investigaciones apuntaban a que el piloto pudo activar la señal por error.

Sin embargo, las circunstancias del incidente todavía no estaban esclarecidas. Otras fuentes policiales indicaron a PTI que las autoridades también habían recibido una alerta por una posible amenaza de bomba, cuya naturaleza no había sido confirmada oficialmente.

EFE señaló que, tras el aterrizaje, el avión fue trasladado a una zona de aislamiento para facilitar las inspecciones de seguridad.

Pasajeros desembarcan sin heridos en India

Equipos de seguridad aeroportuaria, agentes policiales y especialistas en explosivos iniciaron una revisión de la aeronave y del equipaje para determinar si existía algún peligro.

Los 306 pasajeros y los miembros de la tripulación desembarcaron sin que se registraran heridos, según las autoridades aeroportuarias.

De acuerdo con EFE, las investigaciones continuaban para establecer el origen de la alerta y determinar si existió una amenaza real contra el avión.

Hasta el momento, no se había confirmado oficialmente que la aeronave hubiera sido objeto de un intento de secuestro ni que existiera un artefacto explosivo a bordo.

Con información de EFE

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