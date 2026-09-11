Comisión pide que Unión Europea firme primer acuerdo de inversiones sostenibles con Ecuador

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

La Comisión Europea dio un paso decisivo este 11 de septiembre de 2026 para que Ecuador y la Unión Europea firmen su primer acuerdo de facilitación de inversión sostenible con un país latinoamericano (SIFA, por sus siglas en inglés). El pacto busca reducir trámites y la incertidumbre regulatoria para facilitar la llegada y expansión de empresas europeas.

La propuesta fue enviada al Consejo de la Unión Europea, que deberá autorizar la firma. Después, el acuerdo necesitará el consentimiento del Parlamento Europeo antes de entrar en vigor.

Ecuador y la Unión Europea apuntan a destrabar sectores estratégicos

El acuerdo pretende facilitar proyectos en toda la economía, pero pone especial atención en áreas con potencial de crecimiento, entre ellas la energía renovable y las materias primas sostenibles.

Para una empresa que quiera invertir en Ecuador, el objetivo es reducir obstáculos burocráticos, hacer más previsibles las reglas y simplificar procedimientos de autorización. La medida también contempla mecanismos de cooperación entre inversionistas y administraciones públicas.

La dimensión económica es relevante: el stock de inversión extranjera directa de la UE en Ecuador llegó a 9.100 millones de euros en 2024 (unos 10.557 millones de dólares al cambio de este viernes). Los capitales europeos están presentes, entre otros sectores, en construcción, servicios empresariales, transporte, almacenamiento, comunicaciones y manufactura.

¿Qué es el acuerdo SIFA?

El Acuerdo de Facilitación de la Inversión Sostenible (SIFA) no modifica las reglas de acceso preferencial al mercado ni crea un régimen de protección de inversiones. Su propósito es mejorar las condiciones administrativas para que las inversiones puedan concretarse y expandirse.

El acuerdo con la Unión Europea llega más de un año después de que el bloque y Ecuador concluyeron las negociaciones en enero de 2025, como lo reportó en ese entonces EL COMERCIO.

El siguiente paso será la decisión del Consejo de la Unión Europea sobre la firma. Si la autoriza, el expediente pasará al Parlamento Europeo para su consentimiento antes de que el acuerdo pueda entrar en vigor.

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