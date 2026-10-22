Europa investiga la muerte vinculada al virus shamonda

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) vigila la situación tras la muerte de un hombre contagiado por el virus shamonda en Francia. Las autoridades investigan si el patógeno contribuyó al fallecimiento, en un caso considerado excepcional.

El Gobierno francés confirmó este jueves, 22 de octubre de 2026, que el paciente murió a comienzos de octubre en un hospital de Lyon, en el sureste del país. El hombre tenía una inmunodepresión severa. Hasta el momento, no se han divulgado su edad ni su identidad.

El virus shamonda y la primera muerte en Francia

El ECDC señaló que la condición médica del paciente lo hacía más vulnerable a las infecciones. Por ello, las autoridades investigan si el virus causó o contribuyó a su muerte y cómo adquirió la infección.

Según EFE, el shamonda se identificó por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960. Se transmite principalmente al ganado bovino mediante insectos del género Culicoides.

El patógeno se detectó durante el verano en explotaciones ganaderas de Francia, Austria, Bélgica, Alemania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España y Suiza.

El ECDC investiga cómo se produjo el contagio

Las autoridades francesas consideran que el hombre pudo infectarse por la picadura de un insecto en el este de Francia. En esa zona se había detectado la circulación del virus durante la primavera y el verano.

Sin embargo, el ECDC indicó que todavía no se conoce qué tipo de insecto estuvo involucrado en el caso registrado en Lyon.

El organismo europeo recordó que la actividad de los insectos que pican suele disminuir con las temperaturas más bajas. No obstante, su presencia varía según la especie, la ubicación y las condiciones meteorológicas.

Europa refuerza la vigilancia sanitaria

De acuerdo con EFE, el ECDC mantiene contacto con la Comisión Europea y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para seguir la evolución del caso.

Además, trabaja con los países miembros para reforzar los planes de respuesta y mejorar la capacidad de los laboratorios para realizar pruebas. También ofrece apoyo para detectar posibles casos adicionales.

Las autoridades francesas califican el episodio de excepcional, debido a la grave inmunodepresión del paciente. La investigación deberá determinar el papel del virus en el fallecimiento.

Con información de EFE

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