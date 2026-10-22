Muere en Francia un hombre infectado con el virus shamonda

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Un hombre con inmunodepresión severa murió en Lyon, Francia, a comienzos de octubre de 2026, tras una infección por el virus shamonda, un patógeno conocido por afectar al ganado y que hasta ahora se consideraba que no se transmitía a los seres humanos. El Gobierno francés informó del caso este jueves 22 de octubre de 2026.

Según informó EFE, los ministerios franceses de Sanidad y Agricultura señalaron que, con los conocimientos disponibles, no se ha identificado ningún riesgo sanitario para la población general. Las autoridades consideran que se trata de un caso excepcional.

Virus shamonda: primer caso humano documentado

El paciente estaba hospitalizado en los Hospicios Civiles de Lyon por una patología grave. No se divulgaron su edad ni su identidad. Los expertos consideran que las complicaciones cerebrales que presentó estuvieron probablemente relacionadas con la infección.

EFE informó que las autoridades francesas iniciaron investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas. En el análisis participan especialistas en salud humana, sanidad animal y medioambiente para determinar las circunstancias del contagio.

¿Cómo se transmite el virus shamonda?

El virus shamonda fue identificado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960. Se transmite mediante mosquitos del género Culicoides y afecta principalmente al ganado bovino.

Durante el verano de 2026, el patógeno fue detectado en varios puntos de Europa, incluida Francia. La hipótesis de las autoridades es que el hombre se infectó por la picadura de un mosquito en el este del país, donde se había constatado la circulación del virus durante la primavera y el verano.

Francia investiga el riesgo sanitario

De acuerdo con EFE, las autoridades francesas calificaron el caso como excepcional debido al grave debilitamiento del sistema inmunitario del paciente. Por ahora, no se ha establecido que el virus represente una amenaza para la población general.

Francia notificó el hallazgo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC). Las investigaciones buscan esclarecer las características de esta infección y sus posibles implicaciones para la salud pública.

Con información de EFE

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