Emmanuel Macron restringirá las manifestaciones en Francia

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este jueves 22 de octubre de 2026 restricciones a las manifestaciones durante los próximos días. La decisión busca restablecer el orden público tras los disturbios registrados el pasado sábado en varias ciudades del país.

Según informó EFE, las autoridades podrán prohibir concentraciones no convocadas por sindicatos cuando exista riesgo de alteración del orden. Las marchas sindicales autorizadas podrán realizarse por itinerarios alternativos para proteger comercios y edificios públicos.

Macron anuncia restricciones a las protestas en Francia

El mandatario recomendó evitar las manifestaciones durante los próximos días, especialmente el sábado. Los prefectos evaluarán cada solicitud conforme a la ley y podrán impedir las concentraciones que consideren un riesgo para la seguridad.

Macron atribuyó parte de los incidentes a grupos organizados de ultraizquierda. Los acusó de protagonizar actos violentos y planificados. También distinguió esas acciones de otros delitos cometidos durante los disturbios y pidió actuar con firmeza frente a todos ellos.

El Gobierno ya aplica medidas como toques de queda y prohibiciones en las zonas afectadas. Además, prevé desplegar intensamente a las fuerzas móviles de seguridad para evitar nuevos episodios de vandalismo y saqueos.

Francia convoca un Consejo de Defensa para reforzar la seguridad

Macron anunció que presidirá este viernes un Consejo de Defensa para definir medidas adicionales. La reunión permitirá preparar nuevas disposiciones ante el riesgo de que se repitan los incidentes.

De acuerdo con EFE, las investigaciones judiciales continúan para identificar a los responsables y determinar su participación. Macron señaló que miles de personas han sido detenidas y cientos permanecen encarceladas, según el balance que presentó.

Las autoridades también mantienen reuniones con representantes políticos y alcaldes de París, Marsella y Lyon, tres ciudades afectadas por los disturbios.

Macron abre un diálogo con sindicatos y estudiantes

Pese al refuerzo de la seguridad, el presidente aseguró que el diálogo sobre las reivindicaciones sociales debe continuar. Para el lunes está prevista una reunión con estudiantes, docentes, sindicatos, empresarios y representantes políticos.

EFE informó que el Ejecutivo busca mantener las conversaciones sobre las demandas sociales, especialmente las de los jóvenes, mientras trabaja para recuperar la tranquilidad en el país.

Con información de EFE

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