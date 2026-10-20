‘Goku de Francia’ defiende su negocio en medio de protestas

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Un trabajador de una tienda de videojuegos en Niza se volvió viral tras intentar proteger el establecimiento durante unas protestas. Su parecido con Goku, de Dragon Ball, desató memes y muestras de solidaridad. Por eso lo denomiman el ‘Goku de Francia’

‘Goku de Francia’ se enfrenta a manifestantes en Niza

Pierre, gerente de una tienda de la cadena Micromania, ubicada en la avenida Jean-Médecin, en Niza, al sur de Francia, se convirtió en protagonista de un video viral. Las imágenes muestran al trabajador intentando proteger el negocio frente a un grupo de personas durante las protestas registradas en la ciudad.

Según El Tiempo de Bogotá, el hombre salió del establecimiento para alejar a quienes se acercaban al local. Sin embargo, cuando intentó regresar, uno de los encapuchados lo pateó por la espalda.

El golpe hizo que el ‘Goku de Francia‘ terminara de rodillas frente a la entrada. Pese a lo ocurrido, se reincorporó, se acomodó los anteojos y volvió a colocarse frente al negocio.

Su reacción llamó la atención de los usuarios de redes sociales, quienes destacaron su determinación por proteger el lugar en el que trabaja.

¿Por qué comparan a Pierre con Goku de Dragon Ball?

La viralidad del video también se explica por una coincidencia visual. Detrás del trabajador aparece un gran póster de Goku, protagonista del anime japonés Dragon Ball, creado por Akira Toriyama.

En una parte de la grabación, la silueta de Pierre queda alineada debajo de la imagen del personaje. Este detalle llevó a los internautas a bautizarlo como el ‘Goku de Francia’.

El Tiempo de Bogotá destacó esta coincidencia, que convirtió el enfrentamiento en motivo de memes y comentarios en distintas plataformas digitales.

Más allá de las bromas, la escena generó muestras de apoyo al trabajador. Según la información difundida por medios internacionales, miembros de la comunidad de videojuegos impulsaron iniciativas de donaciones para respaldarlo después de la difusión de las imágenes.

Protestas en Francia dejan enfrentamientos y daños

El episodio ocurrió durante una jornada de movilizaciones en varias ciudades francesas. Las protestas estuvieron acompañadas de enfrentamientos y daños a establecimientos comerciales.

De acuerdo con El Tiempo de Bogotá, las imágenes de Pierre captaron la atención de los usuarios en medio de la tensión en las calles.

El caso trascendió las redes sociales por la combinación de violencia, determinación y una coincidencia con uno de los personajes más reconocidos del anime japonés.

Con información de EFE

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